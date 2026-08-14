4 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sorgen gerade für Aufsehen - von starkem Umsatzwachstum bis zu frischen Kaufsignalen im Chart. Die Chance: bis zu 325 Prozent, untermauert von handfesten Geschäftszahlen statt bloßer Story.Der Clou: Es geht nicht um vage Börsenfantasie, sondern um Titel, die einen mehrstufigen Auswahlprozess durchlaufen haben - geprüft auf stabiles Geschäftsmodell, Marktstellung und ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 1. Nur wer diese Hürden nimmt, schafft es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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