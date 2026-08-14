Der Goldpreis schnauft nach einem starken Zwischenspurt aktuell etwas durch. Eine aktuelle Umfrage der London Bullion Market Association (LBMA), über die Kitco News berichtet, sieht den Goldpreis bis zum Jahresende 2026 mit weiterem Aufwärtspotenzial. Im Juli befragte die LBMA dazu 16 Berufsanalysten.Und deren Prognosen liegen nun deutlich höher liegt als die Tiefpunkte, die das Edelmetall im Sommer zeitweise erreicht hatte. Zwar hatte der Goldpreis im Juli phasenweise unter der Marke von 4.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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