Die Volatus Aerospace Aktie steht nach den Quartalszahlen im Fokus. Der Luft- und Raumfahrtkonzern meldet zwar einen Umsatzrückgang, verweist aber zugleich auf eine starke Liquiditätslage.Umsatz geht zurück Volatus Aerospace hat nachbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und dabei einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Belastend wirkte vor allem ein verzögerter Verteidigungsauftrag, der sich noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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