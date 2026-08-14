EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Dividende

Bitmine Immersion Technologies gibt Stichtag und Auszahlungstermin für Bardividenden auf die unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einer Rendite von 9,50 % bekannt



14.08.2026 / 14:35 CET/CEST

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NORWALK, Connecticut, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand siebzehn Bardividenden auf die 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens (die "Vorzugsaktien der Serie A") beschlossen hat, die an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel "BMNP" notiert sind. Die Dividenden werden gemäß den Bestimmungen der "Certificate of Designations" für die Vorzugsaktien der Serie A in bar ausgezahlt. Die Stichtage, Auszahlungstermine und Beträge pro Aktie für die einzelnen Dividenden sind nachstehend aufgeführt: Div # Stichtag Zahlungsdatum Betrag pro Aktie 12 Di, 25. Aug. 2026 Fr, 4. Sep. 2026 0,1583 USD 13 Di, 1. Sep. 2026 Fr, 11. Sep. 2026 0,1847 USD 14 Di, 8. Sep. 2026 Fr, 18. Sep. 2026 0,1847 USD 15 Di, 15. Sep. 2026 Fr, 25. Sep. 2026 0,1847 USD 16 Di, 22. Sep. 2026 Fr., 2. Okt. 2026 0,1847 USD 17 Di, 29. Sep. 2026 Fr., 9. Okt. 2026 0,1847 USD 18 Di, 6. Okt. 2026 Fr, 16. Okt. 2026 0,1847 USD 19 Di, 13. Okt. 2026 Fr, 23. Okt. 2026 0,1847 USD 20 Di, 20. Okt. 2026 Fr, 30. Okt. 2026 0,1847 USD 21 Di, 27. Okt. 2026 Fr, 6. Nov. 2026 0,1583 USD 22 Di, 3. Nov. 2026 Fr, 13. Nov. 2026 0,1847 USD 23 Di, 10. Nov. 2026 Fr, 20. Nov. 2026 0,1847 USD 24 Di, 17. Nov. 2026 Fr, 27. Nov. 2026 0,1847 USD 25 Di, 24. Nov. 2026 Fr, 4. Dez. 2026 0,1847 USD 26 Di, 1. Dez. 2026 Fr, 11. Dez. 2026 0,1847 USD 27 Di, 8. Dez. 2026 Fr., 18. Dez. 2026 0,1847 USD 28 Fr, 18. Dez. 2026 Mo, 28. Dez. 2026 0,2639 USD Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) und seine Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") sind ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategisches Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "erwartet", "plant", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt", "geht davon aus", "schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält ausdrücklich zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Dividendenzahlungen des Unternehmens auf die Vorzugsaktien der Serie A. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov , verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-gibt-stichtag-und-auszahlungstermin-fur-bardividenden-auf-die-unbefristeten-vorzugsaktien-der-serie-a-mit-einer-rendite-von-9-50--bekannt-302851494.html



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