Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrungen sind fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, könnte noch wichtiger sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.08.2026 14:45 Uhr
83 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW) 

=== 
M O N T A G, 17. August 2026 
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli 
*** 04:00 CN/Hauspreise Juli 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli 
  11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag 
*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence 
     Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges" 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August 
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a 
     Geopolitically Fragmented World" 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August 
 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
 
D I E N S T A G, 18. August 2026 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis 
  08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 
  08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H 
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August 
  11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli 
 
M I T T W O C H, 19. August 2026 
  07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli 
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu 
     "Global Economic Outlook" 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen 
     von 6 Mrd EUR 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli 
***   - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter 
 
 
D O N N E R S T A G, 20. August 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 
  07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe 
  09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 
  11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August 
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren Juli 
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite 
 
F R E I T A G, 21. August 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     August 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) 
     August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.