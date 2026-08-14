DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW)

=== M O N T A G, 17. August 2026 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 04:00 CN/Hauspreise Juli *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli 11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag *** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges" 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August *** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World" *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August - KR/Börsenfeiertag: Korea D I E N S T A G, 18. August 2026 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis 08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August 11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli M I T T W O C H, 19. August 2026 07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli *** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global Economic Outlook" *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli *** - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter D O N N E R S T A G, 20. August 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe 09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 16:00 US/Index Frühindikatoren Juli *** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite F R E I T A G, 21. August 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli *** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.