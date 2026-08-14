DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)

=== M O N T A G, 24. August 2026 *** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV D I E N S T A G, 25. August 2026 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2 *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August M I T T W O C H, 26. August 2026 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, VCI-Forschungspressekonferenz 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu "Future of Payments: Trends and Innovations in Germany and Europe" *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestände Vorwoche *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q - KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung D O N N E R S T A G, 27. August 2026 *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoch F R E I T A G, 28. August 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Private Konsumausgaben Juli *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 14:30 CA/BIP 2Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August *** 17:55 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole *** - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H S A M S T A G, 29. August - US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure ===

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August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)

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