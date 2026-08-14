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Dow Jones News
14.08.2026 14:45 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW) 

=== 
M O N T A G, 24. August 2026 
*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV 
 
D I E N S T A G, 25. August 2026 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q2 
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q 
  09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H 
     (10:00 PK) 
*** 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), Betriebsversammlung in Wolfsburg mit CEO Blume 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August 
 
M I T T W O C H, 26. August 2026 
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     VCI-Forschungspressekonferenz 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu 
     "Future of Payments: Trends and Innovations in Germany and Europe" 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q 
 
    - KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung 
 
D O N N E R S T A G, 27. August 2026 
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q 
     (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 
  10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (10:00 PK) 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoch 
 
F R E I T A G, 28. August 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Private Konsumausgaben Juli 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 
*** 14:30 CA/BIP 2Q 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
  16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
*** 17:55 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium 
     in Jackson Hole 
***   - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
 
S A M S T A G, 29. August 
    - US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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