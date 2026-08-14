Mainz (ots) -
ZDF Mainz, Z AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung, Tel. 06131 - 7015245/34
Mainz, 14. August 2026/pl1408n1.docx
ZDF-Programmänderung
Woche 34/26
Sa., 15.8.
Bitte Ergänzung beachten:
23.10 ZDFsportstudio live
Reit-WM
Dressur Grand Prix Kür, Einzel
. . .
ca. 23.55 Uhr
Fußball, 2. Bundesliga
2. Spieltag
Zusammenfassung
Kommentator: Holger Pfandt
. . .
Fr., 21.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
0.15 aspekte (HD/UT)
Freddie Mercury zum 80. Geburtstag
Wie Farrokh Bulsara mit Queen zur Pop-Ikone wurde
Moderation: Jo Schück
Deutschland 2026
Im Streaming: 21. August 2026, 00.15 Uhr bis 20. August 2028
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6333662
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Reit-WM
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. . .
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. . .
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Freddie Mercury zum 80. Geburtstag
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Moderation: Jo Schück
Deutschland 2026
Im Streaming: 21. August 2026, 00.15 Uhr bis 20. August 2028
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