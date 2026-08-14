© Foto: RheinmetallRheinmetall hat einen Auftrag aus Dänemark in Millionenhöhe erhalten. Die Aktie steigt im Handel über 4 Prozent.Die dänischen Streitkräfte haben Rheinmetall mit der Lieferung eines sogenannten Täuschkörpersystems namens MASS beauftragt. Das teilte der deutsche Rüstungsriese am Freitag mit. Die Lieferungen sollen ab dem vierten Quartal 2027 erfolgen. Der Auftrag sei kürzlich in Kopenhagen gezeichnet worden und werde für das zweite Quartal 2026 eingebucht, so Rheinmetall in der Pressemitteilung vom Freitag. MASS steht Rheinmetall zufolge für Multi Ammunition Softkill Systeme und schütze Schiffe vor vielfältigen Bedrohungen, darunnter Angriffen mit Anti-Schiffs-Flugkörpern oder …
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