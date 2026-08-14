Erleben Sie am 22. August das Spiel zwischen den Detroit Lions und den Washington Commanders live über Social Presence

L1VE, das Pionierunternehmen für "Immersive Live Rights" und die proprietäre "Social Presence"-Technologie, gab heute bekannt, dass es zum offiziellen Immersive-Partner der Detroit Lions ernannt wurde. Die Partnerschaft ermöglicht es Fans, American Football der Detroit Lions über Social Presence direkt aus dem Stadion zu erleben beginnend mit dem Pre-Season-Spiel am 22. August im Ford Field-Stadion.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260813565490/de/

Seit Jahren folgen die Fans der Detroit Lions ihrem Team mit einer Leidenschaft und Hingabe, die bei weitem über die Anzahl der verfügbaren Plätze im Stadion hinausgeht. Die Momente, die eine Saison prägen die Spielzüge, die Zuschauer, die gemeinsamen Reaktionen waren bisher denjenigen vorbehalten, die persönlich vor Ort sein konnten. L1VE wurde entwickelt, um das zu ändern.

"Ford Field bietet Platz für rund 65.000 Zuschauer. Die Fangemeinde der Lions ist um ein Vielfaches größer. Um diese Lücke zu schließen, vergeben die Detroit Lions als erstes NFL-Team Lizenzen für immersive Live-Rechte eine neue Kategorie von Rechten neben Rundfunk- und Streaming-Rechten. Damit begrenzt die Kapazität des Stadions nicht mehr, wer dabei sein kann."

Holger Hansen, Mitgründer und CEO von L1VE

Mit L1VE erleben Fans den Spieltag nicht passiv. Sie können das Stadion betreten, ihren Platz einnehmen, die Energie der Zuschauermenge spüren und das gesamte Geschehen in Echtzeit gemeinsam mit anderen Fans erleben sie sehen, hören und reagieren, als wären sie tatsächlich im Stadion. Das geht über das traditionelle Übertragungserlebnis hinaus. Das ist Social Presence.

Als offizieller Immersive-Partner der Detroit Lions wird L1VE dieses Erlebnis einer Fangemeinde bieten, die als eine der leidenschaftlichsten und weitläufigsten der NFL gilt. Zum ersten Mal.

"Unsere Fans sind in ganz Michigan verstreut und sie alle wünschen sich, den Detroit Lions so nah wie möglich zu sein, selbst wenn sie es nicht ins Ford Field schaffen. Als offizieller Immersive-Partner von L1VE können wir unsere Fans am Spieltag virtuell direkt ins Stadion holen, ganz gleich, wo sie sich im Land befinden. Wir sehen dem Start dieser Entwicklung am 22. August erwartungsvoll entgegen."

Mace Aluia, Vice President, Corporate Partnerships, Detroit Lions

Die Partnerschaft startet mit einer gemeinsamen Live-Übertragung des Spiels der Detroit Lions gegen die Washington Commanders am 22. August. Fans können auf l1ve.com ein kostenloses Konto erstellen und am Spieltag live im Stadion über die L1VE-Plattform dabei sein. Das Erlebnis erfasst die gesamte Stadionatmosphäre in stereoskopischer 360°-3D- und 14K-Qualität. Es ist über gängige Immersive-Headsets wie Meta Quest und Apple Vision Pro verfügbar, wobei eine einzige Produktion alle Fans gleichzeitig erreicht. Die Pre-Season-Liveübertragung ist zunächst in Michigan verfügbar.

"Immersive Rechte sind nicht Bestandteil eines Rundfunkvertrags. Sie bilden eine dritte Kategorie neben Rundfunk und Streaming, ohne eines von beiden zu beeinträchtigen neue Reichweite, neue Umsätze, ohne bestehende Angebote zu kannibalisieren. Die Lions sind der erste NFL-Klub, der diese Rechte so handhabt."

David Morgenbesser, Chief Commercial Officer, L1VE

Die innovative Partnerschaft für Immersive Live Rights zeigt, wie wichtig es für Profisportteams ist, ihre Fans zu erreichen. Social Presence wird zu einem realen Teil des Live-Sports, der das Stadionerlebnis weit über seine Mauern hinausbefördert.

Am Spieltag steht das Stadion allen offen.

Über L1VE

L1VE ist das Unternehmen hinter Social Presence einem neuen Ticket-Angebot, das Fans Zugang zu immersiven Live-Events in Sport und Musik von überall aus ermöglicht. Das 2022 gegründete Unternehmen L1VE verfügt über einen proprietären Glass-to-Glass-Technologie-Stack sowie eine Direct-to-Fan-Plattform und ist Gründer von "Immersive Live Rights", einer neuen lizenzierbaren Kategorie von Medienrechten neben Rundfunk- und Streaming-Rechten. L1VE hat seinen Hauptsitz in New York und betreibt Forschung Entwicklung in Deutschland.

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