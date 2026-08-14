Beim Bitcoin-Kurs ist die Lage wieder angespannter. BTC ist am Freitag unter 63.000 US$ gefallen und notiert aktuell bei rund 62.700 US$. Damit wurde auch der Point of Control aus dem Volumenprofil bei knapp 64.000 US$ verlassen. Noch ist damit aber nicht alles verloren. Schafft Bitcoin die schnelle Rückkehr, könnte sich das Bild wieder stabilisieren. Bitcoin verliert den Point of Control In den vergangenen Tagen hatte sich Bitcoin immer wieder rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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