DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag,17. August (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 17. August 2026 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 04:00 CN/Hauspreise Juli *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli 11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag *** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence" Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges" 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August *** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World" *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 10,0 zuvor: 15,6 - KR/Börsenfeiertag: Korea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.