Das japanische Schulden-Experiment: Wie der größte Carry Trade der Welt funktioniert

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Japan sitzt in der Zinsfalle. Erhöht die Zentralbank die Zinsen, explodieren die Finanzierungskosten und milliardenschwere Anlagen geraten unter Druck. Bleiben die Zinsen niedrig, drohen ein weiterer Yen-Absturz und steigende Preise. Das Land hat eine gewaltige Wette auf Kredit aufgebaut. Jetzt könnte jeder Ausweg teuer werden.
Japan sitzt in der Zinsfalle. Erhöht die Zentralbank die Zinsen, explodieren die Finanzierungskosten und milliardenschwere Anlagen geraten unter Druck. Bleiben die Zinsen niedrig, drohen ein weiterer Yen-Absturz und steigende Preise. Das Land hat eine gewaltige Wette auf Kredit aufgebaut. Jetzt könnte jeder Ausweg teuer werden.
Wie das Nullzins-Experiment den Yen unter Druck setzte
Japans geldpolitisches Experiment nahm 2012 Fahrt auf. Die Bank of Japan begann, praktisch die gesamte Nettoausgabe japanischer Staatsanleihen zu kaufen. Ab September 2016 kontrollierte sie
zusätzlich die Zinskurve und hielt die Rendite zehnjähriger Anleihen nahe null. Der Staat konnte sich dadurch über Jahre außergewöhnlich günstig finanzieren.
Die Zentralbank bezahlte ihre Käufe mit neu geschaffenen Bankreserven. Gleichzeitig hielten japanische Sparer enorme Summen auf niedrig verzinsten Konten: Einlagen im Umfang von ungefähr zwei Jahreswirtschaftsleistungen. Das System funktionierte, solange das Geld im Inland blieb. Ausländische Anleger hatten jedoch keinen Grund, dauerhaft extrem niedrige Renditen zu akzeptieren.
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