Das japanische Schulden-Experiment: Wie der größte Carry Trade der Welt funktioniert

Als die Renditen in anderen Industrieländern stiegen, verkauften internationale Investoren japanische Anleihen. Der Yen verlor an Wert. Besonders starke Abwertungen traten in Jahren auf, in denen sich der Abstand zwischen den realen Renditen Japans und der USA vergrößerte. Genau diese Zinslücke setzte die japanische Währung zunehmend unter Druck.



Seit 2012 entfernte sich der Yen immer weiter von seiner Kaufkraftparität. Dieser Maßstab vergleicht, wie viele Waren und Dienstleistungen sich mit demselben Geldbetrag in Japan und den USA kaufen lassen. Inzwischen liegt die Unterbewertung gegenüber diesem Maßstab bei rund 50 Prozent. Eine Unterbewertung von 50 Prozent bedeutet: Der Yen ist nach diesem Vergleich nur etwa halb so viel wert, wie es die Preisunterschiede nahelegen. Doch warum hebt die Bank of Japan die Zinsen nicht schneller an?

Die Grafik zeigt sehr gut, warum der Yen seit 2022 so stark an Wert verloren hat. Links sieht man die nominalen Zinsen: In den USA stiegen sie ab 2022 kräftig, während Japan seine Zinsen lange nahe null hielt. Dadurch entstand die graue Zinslücke - US-Anlagen brachten deutlich höhere Renditen als japanische. In der Mitte sieht man, dass dieser Unterschied auch nach Berücksichtigung der Inflation bestehen blieb. Rechts folgt die Konsequenz: Der Dollar stieg von rund 110 auf zeitweise über 160 Yen. Je größer der Zinsvorteil der USA, desto attraktiver waren Dollar-Anlagen und desto stärker geriet der Yen unter Druck. Seit 2024/25 steigen allerdings auch die japanischen Zinsen und die Zinslücke wird kleiner - trotzdem bleibt der Yen bislang schwach.

Ein Prozentpunkt würde sofort Milliarden verschlingen

Die Antwort steckt in der Bilanz des öffentlichen Sektors. Im dritten Quartal 2025 erreichten Japans staatliche Verbindlichkeiten 255 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dazu zählen neben dem Zentralstaat auch Kommunen, die Notenbank, öffentliche Pensionsfonds und staatlich kontrollierte Finanzinstitute. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Größe der Schulden, sondern deren Struktur.



Bankreserven bei der Zentralbank entsprechen 75,5 Prozent des BIP. Diese Verbindlichkeiten werden variabel verzinst und reagieren unmittelbar auf höhere Leitzinsen. Ein Anstieg um 100 Basispunkte, also einen Prozentpunkt, erhöht die jährlichen Zinskosten deshalb sofort um rund 0,75 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Und damit beginnt die Rechnung erst.

Die sofortige Belastung liegt bei fast einem Prozent des BIP

Zusätzlich hat der Staat kurzfristige Schatzwechsel im Umfang von 17 Prozent des BIP ausgegeben. Das sind Schuldscheine mit kurzer Laufzeit, mit denen Japan laufende Ausgaben und fällige Verbindlichkeiten finanziert. Läuft ein Schatzwechsel aus, wird er meist durch einen neuen ersetzt. Bei höheren Zinsen wird diese Anschlussfinanzierung sofort teurer. Ein Zinsanstieg um einen Prozentpunkt könnte die öffentlichen Zinsausgaben dadurch fast unmittelbar um rund ein Prozent des BIP erhöhen.



Weitere Schulden im Umfang von 144 Prozent des BIP würden später folgen. Dazu gehören Staatsanleihen, andere Schuldpapiere und Kredite, deren Kosten erst bei Fälligkeit oder Refinanzierung steigen. Die erste Belastung wäre deshalb nur die Untergrenze. Je länger die Zinsen hoch bleiben, desto größer wird der finanzielle Druck.

Der Staat wettete gleichzeitig auf einen schwachen Yen

Auf der Vermögensseite hält der öffentliche Sektor ausländische Wertpapiere im Umfang von 56 Prozent des BIP. Ein Großteil des Währungsrisikos ist nicht abgesichert. Der fallende Yen erhöhte den Wert dieser Anlagen in heimischer Währung und verschaffte dem Staat einen kräftigen finanziellen Rückenwind. Doch dieser Gewinn ist keineswegs sicher.



Höhere japanische Zinsen könnten den Yen stärken. Dadurch würden die Auslandsanlagen in Yen gerechnet an Wert verlieren. Zusätzlich stecken rund 50 Prozent des BIP in Aktien. Auch diese langfristigen Vermögenswerte könnten bei steigenden Realzinsen unter Druck geraten. Japan würde damit gleichzeitig auf der Schulden- und der Vermögensseite getroffen.

Japan betreibt einen Staatsfonds auf Kredit

Im Kern agiert der japanische öffentliche Sektor wie ein gigantischer Carry Trader. Bei einem Carry Trade wird kurzfristig zu niedrigen Zinsen Geld aufgenommen und in höher rentierende Anlagen investiert. Japan finanzierte sich über die Zentralbank extrem günstig und investierte große Summen in ausländische Anleihen und Aktien.



Das Modell ähnelt einem staatlichen Vermögensfonds, allerdings finanziert mit geliehenem Geld und variablen Zinsen. Solange die Finanzierung billig bleibt und der Yen fällt, geht die Rechnung auf. Steigen die japanischen Zinsen und wertet die Währung auf, drohen wachsende Finanzierungskosten und fallende Vermögenswerte zur selben Zeit.