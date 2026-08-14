Der amerikanische Verbraucher hat im Juli spürbar auf die Bremse getreten. Nach Angaben des U.S. Census Bureau fielen die Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 0,1 Prozent; die Juni-Rate blieb bei plus 0,2 Prozent unrevidiert. Im Jahresvergleich steht weiterhin ein Zuwachs von 5,0 Prozent zu Buche. Die Zahlen treffen auf einen Markt, der am Vortag mit 7.798 Punkten im S&P 500 einen Rekordschluß erreicht hatte. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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