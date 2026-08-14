Der Montag gehört den Makrodaten - wer die Richtung der Märkte erahnen will, schaut heute vor allem nach Osten.Ein ereignisarmer Wochenstart täuscht über das makroökonomische Gewicht dieses Montags hinweg. Japan gibt mit der ersten BIP-Schätzung für das zweite Quartal einen wichtigen Hinweis auf die konjunkturelle Verfassung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, während China mit Zahlen zu Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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