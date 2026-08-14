Das ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich. In der ersten offiziellen Vorstandspräsentation seit dem Börsengang Ende April 2026 drehten sich die Fragen der Investoren zu Electrovac im Wesentlichen um den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 (31. März). Immerhin muss auch der Kapitalmarkt erst ausloten, wie die Prognosen des Vorstands einzuordnen sind: Ob forsch oder doch eher konservativ. Andererseits war CEO Dieter Thumfart in dem Call auf der Airtime-Plattform anzumerken, dass er sich nicht zu früh zu weit aus dem Fenster lehnen will. Schließlich gibt es kaum etwas Schlimmeres für eine Neuemission, als gleich im ersten Jahr nach der Notizaufnahme die Erwartungen zu verfehlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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