DJ Hypoport startet Aktienrückkaufprogramm am 17. August
DOW JONES--Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag. Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.
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DJG/sha/rio
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August 14, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)
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