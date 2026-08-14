Ohne Moos nix los. Oder wie Rocklegende Gene Simmons sagt: "Von Geld kann man nicht genug haben. Wenn Sie am Ende des Monats Geld übrighaben, schicken Sie es mir." Millionär zu werden, ist einfacher als viele glauben. Besonders sinnvoll: clever an der Börse anlegen. DER AKTIONÄR zeigt, wie's funktioniert.Selbst Minimalisten können ein Vermögen aufbauen, sofern sie einen langen Atem haben. Zehn Minuten am Tag reichen locker aus, um sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Das zeigt DER AKTIONÄR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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