© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaNokia zieht sich weiter aus China zurück: 1.600 Jobs fallen weg. Gleichzeitig verlagert der Konzern seinen Fokus stärker auf KI und die USA.Nokia schließt seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung im chinesischen Hangzhou und streicht 1.600 Stellen, berichtete die finnische Zeitung Helsingin Sanomat am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Laut einer Google-Übersetzung des Berichts informierte das Unternehmen seine Mitarbeiter darüber, dass die Abteilung, die Funktechnologie entwickelt, bis Ende 2026 geschlossen wird. Ein Nokia-Sprecher erklärte gegenüber dem US-Medienunternehmen MT Newswires in einer E-Mail: "Nokia hat Maßnahmen …
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