DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
STORA ENSO 18/28 MTN XS1794354XXX 17.08.2026 HZE/EOT
STORA ENSO 20/30 MTN XS2265360XXX 17.08.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
STORA ENSO 18/28 MTN XS1794354XXX 17.08.2026 HZE/EOT
STORA ENSO 20/30 MTN XS2265360XXX 17.08.2026 HZE/EOT
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