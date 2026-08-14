SAP hat nach einem schwierigen ersten Halbjahr wieder Boden gutgemacht. Mit dem Call-Optionsschein MN1NYX auf die SAP-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 43,33 %. Der entscheidende Impuls kam mit den Zahlen zum zweiten Quartal: Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft stieg auf 22,9 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse legten währungsbereinigt um 24 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich die Cloud-ERP-Sparte mit einem Plus von 27 Prozent. Damit konnte SAP einen Teil der Sorgen zerstreuen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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