Thyssenkrupp verfehlt im dritten Quartal die Erwartungen deutlich, BofA erhöht dennoch das Kursziel auf 19 Euro. Grund ist die anstehende Abspaltung von Materials Services und die Aussicht auf höhere Stahlmargen durch neue EU-Zollquoten. Thyssenkrupp hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten verfehlt, dennoch bleibt die Investmentbank BofA Securities optimistisch für den Konzern. Die Bank hat ihr Kursziel für die Aktie von 18 auf 19 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Im Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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