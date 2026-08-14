Unser Körper hat mit der Hitze zu kämpfen, besonders unser Gehirn als zentrale Steuerungseinheit betrifft das. Ein Einblick in die Prozesse. Draußen sind es 30 Grad, in deinem Homeoffice nur ein paar Grad weniger. Und du sollst diese eine Präsentation fertigstellen - doch die Konzentration fällt schwer, jede Zusammenfassung dauert länger als üblich. Während du mit den Folien kämpfst, arbeitet auch dein Gehirn auf Hochtouren - und ist dabei der Grund, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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