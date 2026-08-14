Mit einem Wasserstofffahrzeug wurden gleich mehrere Rekorde gebrochen. Das Auto wurde auf eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 650 Kilometern pro Stunde beschleunigt. Wer dabei hinter dem Steuer saß. Die Bonneville Salt Flats im Nordwesten von Utah, USA, sind schon seit Jahrzehnten Schauplatz zahlreicher Rekorde gewesen. 1914 stellte der amerikanische Rennfahrer Teddy Tetzlaff in der flachen Salztonebene erstmals einen Geschwindigkeitsrekord auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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