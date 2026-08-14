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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr trotz einer weiter verhaltenen Konsumstimmung den Gewinn gesteigert. Der Überschuss legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Werte der Immobilien entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Bei den Anlegern kam das am Freitag gut an.

Die im Kleinwerteindex SDax gelistete Aktie notierte im Handel am Freitag nach einem festen Start am Nachmittag unverändert bei 18,42 Euro. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie gut zwei Prozent verloren. Für Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg lagen die Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden.

Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Grund hierfür seien vor allem gestiegene Vertragsmieten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) verdiente Deutsche Euroshop 105,4 Millionen Euro und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Im laufenden Jahr erwartet das Management einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 211 bis 219 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) soll bei 134 bis 142 Millionen Euro liegen, und der Jahresumsatz soll weiterhin 269 bis 277 Millionen Euro erreichen.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/err/stk/he