Ein etablierter US-Konsumgüterkonzern steht an einem strategischen Wendepunkt. Das bestehende Geschäft bietet eine solide Basis, zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten bei Markenführung, Produktmix und internationalem Wachstum. Wer hier die nächste Aufwärtsbewegung nicht verpassen will, sollte sich diesen Titel jetzt genauer ansehen.Starke Marken sind an der Börse nur dann ein Argument, wenn sie Wachstum und Cashflow liefern. Bei einem etablierten US-Player ist genau das der Fall: Das Kerngeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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