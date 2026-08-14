© Foto: Steven Mohr - Sport News SüdwestGoldman Sachs sieht Diesel stärker gefährdet als Rohöl und rechnet mit anhaltender Verknappung bis in den Winter. Die Analysten nennen vier Gründe für die Engpässe und raten zu konkreten Absicherungen.Der Iran-Krieg hat die Ölmärkte durcheinandergewirbelt, doch Diesel trifft es laut Goldman Sachs besonders hart. Die Analysten Daan Struyven und Filippo Cuscito sehen im Hormuz-Schock ein größeres Risiko für Diesel als für Rohöl und raten Investoren, sich mit gestaffelten Diesel-Terminkontrakten gegen geopolitische Turbulenzen abzusichern. Zwar hätten die fast rekordhohen Diesel-Margen bereits eine kräftige Angebotsreaktion ausgelöst: Raffinerien mit freien Kapazitäten fahren ihre Auslastung …
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