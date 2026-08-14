Düsseldorf/Shenzhen (ots) -Das weltweit erste Roboter-Smartphone mit einem voll integrierten mechanischen 4DoF-Gimbal vereint KI-gestützte Bewegungssteuerung mit ARRI Image Science.HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, bringt in China das HONOR Robot Phone auf den Markt. Als Vorreiter einer neuen Gerätekategorie integriert das Robot Phone einen vollmotorisierten mechanischen 3-Achsen-Gimbal direkt in das Premium-Gehäuse. Dank ausgewählter Elemente der ARRI Image Science und professionellen Film-Workflows geht das System weit über klassische Smartphones hinaus: Es unterstützt Kreative als aktiver physischer Begleiter und leistungsstarkes mobiles Produktionsstudio."Blickt man auf ein Jahrhundert der Bildverarbeitung zurück, ist jeder große Sprung sowohl auf die Weiterentwicklung der Lichtaufnahme als auch der intelligenten Aufbereitung zurückzuführen ", sagte James Li, CEO von HONOR. "Hardware bildet das Fundament für Bildqualität, während Algorithmen den entscheidenden Sprung ermöglichen. Doch Technologie ist nur die Grundlage - was hervorragende Bildverarbeitung letztlich ausmacht, ist Ästhetik. Ein Jahrhundert der Filmkunst hat uns gezeigt, wie mächtig die präzise Kontrolle über Licht und Schatten, ein tiefes Verständnis für Farben und Emotionen sowie die Fähigkeit sind, jedes einzelne Bild eine Geschichte erzählen zu lassen. Gemeinsam mit ARRI werden wir die Grenzen der Kreativität weiter verschieben und eine neue Generation von Kreativen inspirieren.""In der Zukunft geht es nicht einfach nur um mehr Pixel. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, Kreativen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um eindrucksvolle Bilder einzufangen. HONOR bringt Expertise in den Bereichen mobile Bildgebung, leistungsstarke Datenverarbeitung und Robotik mit. ARRI steuert mehr als ein Jahrhundert verlässlicher Führungsrolle in der Image Science und in professionellen Produktionsabläufen bei. Wir kommen aus unterschiedlichen Branchen, aber wir teilen ein gemeinsames Ziel: die Möglichkeiten dessen zu erweitern, was Kreative mit den Werkzeugen erreichen können, die sie täglich bei sich tragen", erklärte David Bermbach, Chief Product Officer von ARRI.Das branchenweit erste Smartphone mit 4DoF Titanium Agile GimbalDas Herzstück der Technologie bildet das ultrakompakte, mechanische 4DoF-System mit dem HONOR Titanium Agile Gimbal. In einem Fertigungsprozess aus 60 Einzelschritten hergestellt, vereint die Konstruktion mehr als 100 Präzisionskomponenten und basiert auf über 100 Patenten. Im Vergleich zu herkömmlichen externen Gimbals reduzierte HONOR die Gesamtgröße des Systems um 65 %, während die Stabilität gleichzeitig um 200 % stieg.Der 2,6 g Titanium Gimbal Motor ermöglicht Steuerungsgeschwindigkeiten von bis zu 360° pro Sekunde, während der HONOR Super steel Flip Motor eine Drehmomentdichte von 120 N·m/L liefert. Das Zusammenspiel beider Technologien erlaubt schnelle, präzise Bewegungen und eine stabile Ausrichtung innerhalb eines Flaggschiff-Designs im Taschenformat.HONOR und ARRI: Partnerschaft für intelligente, cineastische BildtechnologieDas HONOR Robot Phone markiert den ersten Produkt-Meilenstein im Rahmen der Partnerschaftmit ARRI, dem weltweit führenden Entwickler professioneller Filmkameras. Das Gerät integriert ausgewählte Elemente der ARRI Image Science sowie professionelle Film-Workflows direkt in das Smartphone - mit einem Funktionsumfang, der weit über einfache Filter hinausgeht.Das rückseitige Kamerasystem wird von zwei 200 MP Kameras angeführt: einer 200 MP Agile Gimbal-Hauptkamera (1/1,28-Zoll-Sensor, Blende f/1.6) und einer 200 MP Periskop-Telekamera (1/1,4-Zoll-Sensor, 2,7-facher optischer Zoom). Die 200 MP Agile Gimbal-Hauptkamera unterstützt 10-Bit-ARRI-LogC3-Aufnahmen im ARRI CINEMA Mode, während eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 122° das vielseitige Kamerasystem vervollständigt.Im Rahmen der Partnerschaft vereint das Gerät ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 und ARRI Looks mit dem HONOR H1-Bildprozessor. Eine KI-gestützte Rauschunterdrückung verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis bei Videoaufnahmen um 8 dB, während die dynamische KI-Bereichsoptimierung einen Dynamikumfang von bis zu 14 Blendenstufen bietet.In der Videoverarbeitung wird das Rauschen frühzeitig im RAW-Bereich reduziert. Nach einer Datenverarbeitung in 14-Bit 4:4:4 erfolgt die Videoausgabe in 10-Bit LogC3 und 4:2:2. Dadurch bleiben mehr verwertbare Bildinformationen für die Postproduktion erhalten. Zudem lassen sich ARRI Looks in Echtzeit in der Vorschau anzeigen, was die gezielte Umsetzung cineastischer Farbstimmungen erleichtert.Für Kreative bewahrt ARRI LogC3 mehr Informationen in hellen und dunklen Bildbereichen für die Postproduktion. ARRI Wide Gamut 3 sorgt für einen breiteren Farbraum und ARRI Looks liefern kontrollierbare, cineastische Farbgebungen. Die Aufnahmen können direkt in professionelle Bearbeitungstools wie DaVinci Resolve importiert werden, wo ARRI LUTs als Teil eines vollständigen mobilen Workflows von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung eingebunden werden.Die Kooperation von HONOR und ARRI wird fortgesetzt: Auf Basis technischer Validierungen und praktischer Nutzertests verfeinern beide Unternehmen die gemeinsamen Bildtechnologien und Workflows stetig weiter. Einen nächsten Meilenstein dieser Partnerschaft bildet die bevorstehende HONOR Magic9 Serie.Physische KI und freihändiges Filmen mit MagicOSAls Pionier einer neuen Ära multimodaler KI-Interaktion bringt das Robot Phone eine Bewegungssteuerung auf Robotik-Niveau auf den Markt. Das Smartphone verwandelt sich dadurch in ein autonomes persönliches Kamerateam. Der Kameraarm unterstützt verschiedene cineastische Bewegungsmodi, darunter Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical und AI SpinShot. So können Kreative noch einfacher flüssigere und dynamischere Aufnahmen erstellen.Auf Basis von MagicOS führt das HONOR Robot Phone den YOYO Robot Mode ein, der multimodale Wahrnehmung, kontextuelles Verständnis, Gestenerkennung und physische Bewegung kombiniert. Dank Sprachquellen-Lokalisierung und KI-Echtzeit-Objektverfolgung schwenkt und neigt sich die Kamera automatisch. Nutzer bleiben dadurch selbst bei eigenen Bewegungen während eines Vlogs, Livestreams oder Videoanrufs stets im Fokus. Berührungslose Gestensteuerungen erlauben es zudem, den Kameraarm auszufahren und Aufnahmen auszulösen, ohne das Gerät anzufassen. Über die reine Bildverarbeitung hinaus ermöglicht YOYO Auto Execution dem KI-Agenten auf Systemebene, Nutzerabsichten zu verstehen und komplexe, mehrschrittige Aufgaben über unterstützte Anwendungen und Systemeinstellungen hinweg auszuführen. Über die offene Agent Skills-Schnittstelle bietet das Robot Phone Drittentwicklern die Möglichkeit, neue Anwendungen auf Basis der Gimbal-, Wahrnehmungs- und Robotikfunktionen des Geräts zu kreieren.Spitzentechnologie und erstklassige VerarbeitungAngetrieben von der Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile-Plattform bietet das Gerät Spitzenleistung für KI-Prozesse, Bildverarbeitung und Multitasking. Ein maßgeschneidertes, hochmodernes Kühlsystem leitet Wärme effizient ab und garantiert selbst bei langen Videodrehs eine gleichbleibend hohe Systemleistung. Für eine ganztägige Betriebsdauer sorgt der 7060 mAh Next Gen HONOR Silizium-Karbon-Akku, der mit 120 W kabelgebundenes sowie 50 W kabelloses HONOR SuperCharge wieder aufgeladen ist.Das HONOR Robot Phone setzt auf einen nahtlosen Metall-Unibody mit fließenden R3-Kantenübergängen - eine Neuheit im Android-Bereich. Das brillante 6,31-Zoll LTPO-OLED-HONOR AI Eye Comfort Display wird durch das robuste HONOR NanoCrystal Shield geschützt. Der Bildschirm unterstützt eine adaptive Bildwiederholfrequenz von 1-120 Hz und erreicht eine außergewöhnliche Spitzenhelligkeit von 6.800 Nits. Fortgeschrittene Augenschutz-Technologien wie das 4320 Hz PWM-Dimming gewährleisten ein angenehmes Seherlebnis auch bei längerer Nutzung.Eine globale Tour zum VerkaufsstartDas offizielle Launch-Event des HONOR Robot Phones bildet den Höhepunkt einer weltweiten Tournee: Nach seiner vielbeachteten Enthüllung auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 im März begeisterte das Gerät die Filmbranche bei der China Night der Filmfestspiele von Cannes sowie beim 28. Shanghai International Film Festival. Mit dem Verkaufsstart macht HONOR professionelle Filmtechnik nun für Konsumenten zugänglich.Preise und VerfügbarkeitDas HONOR Robot Phone wird in zwei Konfigurationen erhältlich sein: 12 GB + 512 GB und 16 GB + 1 TB, zum Preis von 9.999 RMB bzw. 12.999 RMB. Die Vorbestellungen beginnen in China am 12. August um 20:30 Uhr, der offizielle Verkauf startet am 18. August um 10:08 Uhr.Käufer des HONOR Robot Phone erhalten zudem einen kostenfreien, lebenslangen Zugriff auf die YOYO AI Membership SVIP-Vorteile.Beim Kauf gibt es zusätzlich ein kostenloses Geschenkpaket mit Originalzubehör, das unter anderem einen Magnetständer, ein Umhängeband und ein 120 W All-in-One-Ladegerät enthält.Eine Wiederholung des HONOR Robot Phone Launch-Events gibt es unter:[HONOR Official Website (https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone-launch/)] [HONOR Official Youtube Account (https://www.youtube.com/live/danr-SpVMpk)]*Hinweis zur regionalen Verfügbarkeit*Das HONOR Robot Phone ist vorerst ausschließlich in China erhältlich. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen zu einer Markteinführung oder Verfügbarkeit in Europa vor.###Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Über ARRI"Inspiring images. Since 1917." ARRI ist ein globales Technologieunternehmen in der Medien- und Entertainment-Branche. Benannt nach den Gründern August Arnold und Robert Richter, wurde das Unternehmen in München gegründet, wo sich auch heute noch der Hauptsitz befindet. ARRI agiert über ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und Australien.Das Produktportfolio von ARRI umfasst Digitalkameras, Objektive, Beleuchtungssysteme, Apps und Zubehör für die Bereiche Spielfilm, Live-Entertainment und Content-Erstellung. Das Angebot beinhaltet zudem innovative Workflow-Lösungen, die die Effizienz für Studiobetreiber, Produzenten und Unternehmenskunden steigern.In Anerkennung seiner Beiträge zur Medien- und Entertainment-Branche wurde ARRI mit 20 Scientific and Technical Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sowie mit sechs Engineering Emmy Awards ausgezeichnet.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6333767