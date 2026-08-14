Bitcoin Kurs heute bei 63.500 Dollar, warum die kühle Inflation den BTC Ausbruch nicht auslöst

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Die US Verbraucherpreise stiegen im Juli um 0,1 Prozent im Monat und 3,4 Prozent im Jahr und trafen exakt die Erwartungen. Trotzdem rutschte der Bitcoin Kurs am Mittwoch von 64.300 auf rund 63.300 Dollar. Am Donnerstag zeigte der Bericht zu den Erzeugerpreisen, dass auch dort kein Preisdruck aufkommt. Auch darauf blieb die Bewegung nach oben aus. Genau diese Reaktion macht die Lage unangenehm, denn wenn gute Nachrichten BTC nicht mehr bewegen, fehlt schlicht die Nachfrage. Dieser Artikel zeigt die Marken, die jetzt tragen, die Zone darunter, die kritisch wird, und den Ort, an den Kapital wandert, wenn der größte Wert im Markt seit Wochen nur pendelt.

Bitcoin Kurs pendelt zwischen 63.000 und 65.000 Dollar, während BTC Fonds Kapital abziehen

Der Juli Bericht zur Verbraucherpreisinflation fiel punktgenau wie erwartet aus, die Gesamtrate lag bei 3,4 Prozent im Jahresvergleich, wie crypto.news berichtet. Die Kernrate legte um 0,2 Prozent zu und liegt bei 2,5 Prozent. BTC stieg vor der Veröffentlichung bis 64.400 Dollar und gab die Gewinne sofort wieder ab. Die Erzeugerpreise blieben im Juli unverändert und liegen im Jahr bei 4,7 Prozent, wie CoinDesk berichtet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 209.000, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause im September liegt bei 63 Prozent.

Technisch notiert BTC unter dem 20 Tage Durchschnitt bei 64.079 Dollar. Der 100 Tage Durchschnitt liegt bei 67.285 Dollar, der 200 Tage Durchschnitt bei 69.670 Dollar. Die 50 Tage Linie bei 63.445 Dollar ist die letzte kurzfristige Stütze. Für den Bitcoin Kurs gilt der Bereich zwischen 61.000 und 62.000 Dollar nach unten als Verteidigungslinie, nach oben braucht es einen Tagesschluss über 64.500 Dollar. Rund 45 Prozent aller Bitcoin liegen unter dem Einstandspreis ihrer Besitzer, was jede Erholung ausbremst. Selbst ein Ausbruch würde einen Wert von 1,33 Billionen Dollar nur um wenige Prozent bewegen.

Wo der Bitcoin Kurs endet, beginnt der Pepeto Vorverkauf mit 10,38 Millionen Dollar

Ein Markt, der auf eine einzige Zahl wartet, bewegt sich nur so weit, wie diese Zahl es zulässt. Genau deshalb suchen Anleger nach einem Einstieg, dessen Rechnung ohne Makrodaten funktioniert. Die Wallets, die sich bereits entschieden haben, schauen an diesem Morgen weder auf den Inflationsbericht noch auf die Erzeugerpreise.

Sie füllen einen Vorverkauf, dessen Rechnung nicht davon abhängt, dass ein einzelner Datenpunkt richtig ausfällt. Die Cross Chain Bridge von Pepeto bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains, während die gebührenfreie Tauschfunktion jede Handelsgebühr entfernt. Reibung fällt weg, und was bleibt, ist reine Nachfrage auf eine feste Menge von 420 Billionen Token, die nicht wachsen kann. Wöchentliche Verbrennungen verkleinern diese Menge Woche für Woche weiter. Die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt, und dieser Mechanismus verhandelt nicht mit Inflationszahlen.

PepetoAI liest das Risiko bei jedem Handel mit, vom ersten Klick bis zum letzten. Damit bekommt der private Anleger eine Ebene an Information, die viele Projekte mit reinem Whitepaper nie aufbauen. Genau das trennt einen arbeitenden Vorverkauf von einer Seite mit einem Countdown darauf. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token hat gezeigt, wie weit ein Meme ganz ohne Werkzeuge kommt, und diesmal standen die Werkzeuge zuerst.

Sicherheit kommt hier von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, noch bevor der erste Dollar floss. Bislang sind 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen, der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar. Mit der erwarteten Notierung bei Binance schließt sich der Abstand zwischen diesen beiden Punkten in einem einzigen Schritt. Genau deshalb handeln die Käufer jetzt und warten nicht auf die nächste Konjunkturzahl.

Fazit

Der Bitcoin Kurs hängt in dieser Woche an Zahlen, die er selbst nicht beeinflussen kann. Was auch immer gemeldet wird, verschiebt BTC nur um wenige Prozent innerhalb seiner Spanne. Die Einstiege, die in diesem Markt Vermögen aufgebaut haben, warteten nie auf Inflationsdaten. Sie kamen, als der Preis klein genug war, dass eine Notierung ihn von Grund auf neu ordnen konnte, genau die Spanne, die aus Pepe und DOGE Vervielfachungen machte. Handeln Sie, solange der Vorverkauf offen ist, oder lesen Sie morgen über den Einstieg von heute. Denn am Tag der Notierung trennt der Vorverkaufspreis die Wallets, die gehandelt haben, von denen, die nur zugesehen haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie entwickelt sich der Bitcoin Kurs nach dem Juli Inflationsbericht?

Er pendelt zwischen 63.000 und 65.000 Dollar. Ein Tagesschluss über 64.500 Dollar öffnet den Weg zu 65.300 und 66.800 Dollar.

Bietet Pepeto einen anderen Einstieg als Bitcoin?

Pepeto bietet einen Abstand zwischen Vorverkauf und Notierung, den kein Kursziel für BTC abbilden kann, dazu gebührenfreie Tauschgeschäfte und eine erwartete Notierung bei Binance. Der Stand des Vorverkaufs steht auf der offiziellen Pepeto-Website.