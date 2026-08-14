Deutschlands größte Börsenkonzerne verdienen so viel wie nie zuvor in einem zweiten Quartal und bauen gleichzeitig Tausende Arbeitsplätze ab. Der operative Gewinn der DAX-Unternehmen stieg um 16 Prozent auf den Rekordwert von 52,6 Milliarden Euro, während die Beschäftigtenzahl binnen eines Jahres um 41.000 sank. Hinter den glänzenden Gesamtzahlen verbirgt sich allerdings eine tief gespaltene Entwicklung zwischen boomenden Branchen und Teilen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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