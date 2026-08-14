Bis auf den zaghaften Versuch des DAX am Nachmittag, das Allzeithoch noch einmal anzulaufen, ist heute nicht viel in Frankfurt passiert. Die Investoren fokussierten sich heute sowohl weiter auf die alten als auch auf die erst jüngst wiederentdeckten Favoriten wie die SAP-Aktie. Insgesamt bleibt das Sentiment für deutsche Aktien positiv.

Zum einen stützt die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung, und zum anderen sind die deutschen Unternehmen im Vergleich zu den meisten US-Unternehmen niedriger bewertet. Beide Effekte treiben den DAX auf immer neue Rekorde. Einzige Störfaktoren bleiben der Krieg im Iran und die damit verbundenen hohen Energiepreise mit all ihren Begleiterscheinungen.

Aus den USA wird mit neuen Strafzöllen gegen Drohnen geliebäugelt und gegen den Iran will die Trump-Administration eine diplomatische Isolation herbeiführen und das Land dadurch in die Knie zwingen. Noch aber nimmt die Börse diese Aussagen gelassen hin und blickt stattdessen schon mal ganz vorsichtig den Quartalszahlen von Nvidia in knapp anderthalb Wochen entgegen.

Der Halbleiterboom ist und bleibt das Zugpferd an den internationalen Finanzmärkten und zugleich Kurstreiber und Rekordmacher. Da werden auch die defensivsten Anleger unruhig und springen auf den fahrenden Zug auf. Nvidia muss dann halt auch liefern.

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