Die neue Partnerschaft wird Formel-E-Fans zu aktiven Teilnehmern machen und Rennwochenenden, Gaming und Prämien über das globale Zahlungsnetzwerk von Paysafe miteinander verbinden, während das Team als "Paysafe Envision Racing" in die neue Gen4-Ära startet

Paysafe (NYSE: PSFE), eine führende Zahlungsplattform, gab heute eine Titelpartnerschaft mit Envision Racing bekannt, einem der erfolgreichsten und innovativsten Teams der Formel E, und läutet damit eine neue Ära als Paysafe Envision Racing ein. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die Zukunft vernetzter Fanerlebnisse vorantreiben und Weltklasse-Motorsport, Gaming und digitale Zahlungen zum fesselndsten, lohnendsten und nachhaltigsten Fan-Ökosystem im Sport vereinen.

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A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

Die Partnerschaft basiert auf einer einfachen Idee: Fans sollten sich nicht entscheiden müssen, ob sie das Geschehen nur verfolgen oder Teil davon sein wollen. Von der Startaufstellung bis zum Gaming, von E-Sport-Arenen bis hin zu exklusiven Belohnungen Paysafe und Envision Racing werden ein vernetztes Erlebnis schaffen, bei dem jede Interaktion die Fans näher an das Team bringt und etwas Neues erschließt.

Die Formel E ist eine der am schnellsten wachsenden Motorsport-Marken der Welt und richtet sich genau an das Publikum, das Paysafe bedient: digital affine Fans, die sich nahtlos zwischen Live-Sport, Gaming, Creator-Inhalten und digitalem Handel bewegen. Da die Gen4-Ära den Elektro-Rennsport durch schnellere Autos, höhere Leistung und ein noch fesselnderes Spektakel neu definieren wird, bricht für die Formel E ihr bislang transformativstes Kapitel an. Über die globale Bühne der Formel E wird Paysafe Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet, PagoEfectivo und sein gesamtes Portfolio an Zahlungsmarken für Verbraucher vor über 560 Millionen Fernsehzuschauern weltweit präsentieren als die Infrastruktur, die es ihnen ermöglicht, zu spielen, zu konkurrieren und sich zu vernetzen.

Hinter diesem Anspruch stehen drei Jahrzehnte Erfahrung, die genau auf diesen Moment hin aufgebaut wurden. Paysafe bringt Fachwissen im Bereich Zahlungen für Gaming und digitale Unterhaltung, ein Netzwerk von mehr als 1 Million Händlern, 19 Millionen aktive Nutzer pro Jahr, eine Regulierungs- und Risikoinfrastruktur in über 100 Ländern sowie mehr als 100 Bankpartner weltweit mit. Nur wenige Unternehmen können ein solches Maß an Vertrauen mit der Geschwindigkeit verbinden, die diese Partnerschaft erfordert.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Paysafe und Envision Racing eine gemeinsame Roadmap für fanorientierte Innovationen erarbeiten: E-Sport-Turniere, Sim-Racing-Wettbewerbe, exklusive VIP-Rennerlebnisse, Gaming-Aktivitäten, die Integration digitaler Geldbörsen und Prämienprogramme allesamt auf ein einziges Ziel ausgerichtet: Zuschauer zu Teilnehmern zu machen.

Bruce Lowthers, CEO von Paysafe, sagte: "Envision Racing bietet uns eine Plattform, um ein globales Publikum zu erreichen, das an der Schnittstelle von Sport, Gaming und Technologie lebt und genau dort ist Paysafe zu Hause. Diese Partnerschaft wird etwas schaffen, was Fans noch nie zuvor gesehen haben: ein Ökosystem, in dem Rennsport, Gaming und Prämien zusammenkommen und in dem Skrill, PaysafeCard, PaysafeWallet und PagoEfectivo Teil der Art und Weise werden, wie eine neue Generation von Fans mit dem Sport interagiert, den sie liebt. Wir sind stolz darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das unsere Leidenschaft für Innovation teilt und gemeinsam mit uns neu definiert, was für Fans möglich ist."

Franz Jung, CEO und Vorstandsvorsitzender von Envision Racing sowie VP von Envision Energy, sagte: "Envision Energy freut sich sehr, dass eine so wunderbare globale Marke wie Paysafe als Titelpartner des Teams zu Envision stößt. Wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, wohin die beiden Unternehmen dieses Rennteam gemeinsam führen können. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Erfolge auf und abseits der Rennstrecke und wissen, dass Paysafe uns bei der nächsten Entwicklungsstufe unterstützen wird, wenn wir in die GEN4 einsteigen."

Sylvain Filippi, Geschäftsführer und CTO von Envision Racing, sagte: "Dass Paysafe als Titelpartner zu uns stößt, ist ein großer Moment für das Team. Das Unternehmen ist ein echter Global Player mit einer Präsenz in den Bereichen Gaming, Unterhaltung und Zahlungsverkehr, was gut zur globalen Fangemeinde der Formel E passt. Wir legen den Grundstein für ein sehr erfolgreiches Fanprogramm wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise mit Paysafe, um unsere einzigartige Positionierung im Sport weltweit mehr Menschen näherzubringen und das Bewusstsein und Verständnis dafür weiter zu stärken, wie sehr sich dieses Team für einen gesünderen Planeten einsetzt. Wir haben gemeinsam einige großartige Pläne in die Wege geleitet, und der Start in die 13. Saison mit dem neuen GEN4-Auto ist erst der Anfang."

Der Start der Partnerschaft wird durch eine Reihe von Aktionen rund um den London E-Prix am 15. und 16. August sowie darüber hinaus begangen; die Vorstellung der Fahrzeuglackierung ist für Oktober geplant, und im Laufe der 13. Saison sind weitere umfangreiche Aktionen vorgesehen.

Über Paysafe

Paysafe ist eine globale Zahlungsplattform, die die Erlebniswirtschaft vorantreibt, mit einem starken Fokus auf die Bereiche iGaming, Videospiele, E-Commerce, Online-Handel, Einzelhandel, Reisen und Gastgewerbe. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Zahlungstechnologie unterstützt Paysafe Unternehmen und Verbraucher dabei, jedes Erlebnis durch nahtlose, sichere Zahlungslösungen zu verbessern, darunter Kartenzahlungen, digitale Geldbörsen wie Skrill, eCash-Lösungen wie PaysafeCard sowie eine Reihe lokaler Zahlungsmethoden. Mit rund 2.800 Mitarbeitern in 12 Ländern und einem annualisierten Transaktionsvolumen von 167 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 verbindet Paysafe Menschen und Unternehmen weltweit durch innovative digitale Zahlungserlebnisse.

Über Envision Racing

Envision Racing ist eines der Gründungs- und erfolgreichsten Teams der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft und Weltmeister der Formel-E-Teams der Saison 2022/2023. Das Team, das sich im Besitz von Envision befindet, hat Nachhaltigkeit fest in seiner DNA verankert und wurde mit einem einfachen Ziel gegründet: den Übergang zu grünen Technologien zu beschleunigen, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon nutzt Envision Racing die globale Plattform der Formel E, um Innovationen voranzutreiben und zu positiven Klimaschutzmaßnahmen zu inspirieren. Durch sein Programm Race Against Climate Change einschließlich Initiativen wie Sustainable Chain mobilisiert das Team Fans, Partner und Gemeinschaften auf der ganzen Welt, um sinnvolle Maßnahmen für Mensch und Planet zu ergreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.envision-racing.com

Über Envision

Envision ist das weltweit führende Unternehmen für grüne Technologien und ein globaler Vorreiter bei zukünftigen Energiesystemen. Mit der Mission, "Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit zu lösen", und der Vision, "neuen Wohlstand für die Zivilisation zu schaffen", hat Envision Pionierarbeit im Bereich der KI-gestützten Energiesysteme geleistet und setzt sich für den Aufbau einer nachhaltigen, intelligenten und kostengünstigen Energieinfrastruktur ein.

Zum Portfolio von Envision gehören Envision Energy, ein Energiesystemunternehmen, das sich auf intelligente Windkraftanlagen, Energiespeicher und Lösungen für grünen Wasserstoff spezialisiert hat, sowie Envision AESC, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsbatterien.

Envision treibt weiterhin voran, dass Windkraft und Energiespeicherung zur "neuen Kohle" und Batterien, grüner Wasserstoff, grünes Ammoniak, grünes Methanol sowie nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) zum "neuen Öl" werden, während gleichzeitig ein auf erneuerbaren Energien basierendes "neues Netz" aufgebaut wird, das durch physikalische KI angetrieben wird.

Envision ist in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Dänemark, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Vietnam, Indonesien, Australien, den USA, Japan, Mexiko, Argentinien und Chile tätig. Das Unternehmen hat weltweit über 30 Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebszentren sowie mehr als 100 Produktionsstätten errichtet.

Envision wurde von der MIT Technology Review als eines der "2025 Climate Tech Companies to Watch" ausgezeichnet und bei den Reuters Global Sustainability Awards 2025 mit dem Preis "AI for Sustainability Excellence" geehrt. Zudem wurde das Unternehmen 2024 in der Liste der "TIME 100 Most Influential Companies" als "Green Giant" und in der "Change-the-World"-Liste des Fortune-Magazins 2024 als "Energy Innovator" ausgezeichnet für seine bedeutenden Innovationen im Bereich klimaneutraler Industrieparks und der Full-Stack-Technologie für grünen Wasserstoff. Damit ist das Unternehmen nach seiner Aufnahme 2021 bereits zum zweiten Mal auf dieser Liste vertreten.

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