© Foto: wO-ChatGPTDie USA wollten 2026 einen neuen Tourismusrekord feiern. Heute werden fast 15 Millionen Besucher weniger erwartet - und die Milliardenverluste für die Branche wachsen.Eigentlich sollte 2026 ein Rekordjahr für den US-Tourismus werden. Das National Travel and Tourism Office (NTTO) rechnete vor Donald Trumps Amtsantritt noch mit 85 Millionen internationalen Besuchern. Das wäre ein deutliches Wachstum gegenüber dem bisherigen Rekord von 79,8 Millionen aus dem Jahr 2018 gewesen und ein Zeichen dafür, dass die Corona-Flaute endlich überwunden wurde. Heute liegt die offizielle Prognose nur noch bei rund 70 Millionen. Damit fehlen gegenüber dem erwarteten Wachstumspfad fast 15 Millionen Reisende. …
Enthaltene Werte: US5719032022,US5529531015,US2546871060,US2473617023,US9100471096,US43300A2033,US12769G1004Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE