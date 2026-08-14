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WKN: 855686 | ISIN: US2546871060 | Ticker-Symbol: WDP
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14.08.26 | 17:56
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CAESARS ENTERTAINMENT
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DELTA AIR LINES INC79,29+0,10 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC283,00+1,69 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC307,25+0,64 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL37,970-0,13 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC109,00-0,91 %
WALT DISNEY COMPANY92,02+1,23 %
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