Stuttgart/Berlin (ots) -
Bilger hat die Herkulesaufgabe der Sanierung der Infrastruktur Deutschlands vor der Brust. Das Gute: Er verfügt mit dem Sondervermögen Infrastruktur über sagenhafte 500 Milliarden Euro, um die Mängel zu beseitigen. Das Schlechte: Es gibt die Sorge, dass mit dem Sondervermögen vor allem Haushaltslöcher gestopft werden. Ohne Priorisierung verpuffen selbst solche Phantastilliarden. Je größer der Nutzen einer Investition für Wirtschaft und Gesellschaft, umso dringender die Notwendigkeit. Das klingt wie eine Binse. Aber nicht jedes Schwimmbad ist notwendig. Nicht jedes Schlagloch muss repariert werden. Realisiert werden muss dagegen, was zwingend ist. Stichwort Niedrigwasser: Die Belieferung wesentlicher Industriebetriebe darf nicht vom Zeitpunkt des nächsten Regens abhängen. Stichwort Sicherheit: In einer Zeit hybrider Bedrohungen müssen Flughäfen, Schienenverbindungen, Stromnetze, Wasserwerke viel besser vor Angriffen und Sabotage geschützt werden als früher.
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Frank Schwaibold
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Bilger hat die Herkulesaufgabe der Sanierung der Infrastruktur Deutschlands vor der Brust. Das Gute: Er verfügt mit dem Sondervermögen Infrastruktur über sagenhafte 500 Milliarden Euro, um die Mängel zu beseitigen. Das Schlechte: Es gibt die Sorge, dass mit dem Sondervermögen vor allem Haushaltslöcher gestopft werden. Ohne Priorisierung verpuffen selbst solche Phantastilliarden. Je größer der Nutzen einer Investition für Wirtschaft und Gesellschaft, umso dringender die Notwendigkeit. Das klingt wie eine Binse. Aber nicht jedes Schwimmbad ist notwendig. Nicht jedes Schlagloch muss repariert werden. Realisiert werden muss dagegen, was zwingend ist. Stichwort Niedrigwasser: Die Belieferung wesentlicher Industriebetriebe darf nicht vom Zeitpunkt des nächsten Regens abhängen. Stichwort Sicherheit: In einer Zeit hybrider Bedrohungen müssen Flughäfen, Schienenverbindungen, Stromnetze, Wasserwerke viel besser vor Angriffen und Sabotage geschützt werden als früher.
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