Unser Einstieg bei TKMS Ende Juni kam zum richtigen Zeitpunkt: Die Aktie hat seitdem rund 34% zugelegt. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern nun auch fundamental weitere Argumente für den Kursanstieg. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Wie am Mittwoch (12.8.) mitgeteilt, erhöhte TKMS in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 (per 30.9.) den Umsatz um 19% gegenüber der Vorjahresperiode auf 1,89 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT stieg um 13% auf 110 Mio. Euro. Besonders erfreulich entwickelt sich das wichtigste Segment Submarines: Hier vervierfachte sich das bereinigte EBIT auf 46 Mio. Euro, weil margenstärkere Neubauprojekte hochlaufen und die Belastungen aus älteren Projekten zurückgehen. Atlas Electronics steigerte den Umsatz derweil um 28% und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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