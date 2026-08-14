US-Staatsanleihen werfen inzwischen fast fünf Prozent Rendite ab. Für Aktien wird das zunehmend zum Problem, warnt Stefan Riße, Kapitalmarktexperte bei Acatis Investment, bei wallstreetONLINE TV.Im wO TV-Interview erklärt Riße den entscheidenden Punkt: Anleger erhalten bei US-Anleihen derzeit eine hohe Verzinsung, während die Gewinnrendite des S&P 500 laut Riße nur bei rund 3,84 Prozent liegt. Die klassische Risikoprämie für Aktien sei damit praktisch verschwunden. Investoren würden für das höhere Schwankungsrisiko derzeit kaum noch zusätzlich entlohnt. Dass die Aktienmärkte dennoch Rekorde erreichen, erklärt Riße unter anderem mit der enormen Liquidität im Finanzsystem und dem …
Enthaltene Werte: US12573H2XXX,US91282CQXXXDen vollständigen Artikel lesen
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