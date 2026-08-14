Cardano Kurs klebt an 0,1810 Dollar. Warum eine neue Brücke die ADA-Debatte gerade verschiebt

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Der Cardano Kurs steht am 13. August bei 0,1839 Dollar und liegt damit nur 1,6 Prozent über der Unterstützung, die über die weitere Richtung entscheidet. Gleichzeitig hat Injective die erste live laufende Verbindung zu Cardano über ein Testnetz eröffnet. Diese Meldung kam wenige Stunden vor dem aktuellen Test der Marke von 0,1810 Dollar. Über 457 Millionen Dollar an offenen Futures-Positionen liegen derzeit auf ADA, und das macht jede Bewegung an den Schlüsselmarken schärfer. In den letzten Stunden wurden vor allem Long-Positionen liquidiert, nicht Shorts. Zwischen einer starken Meldung und einer schwachen Chartlage entscheidet sich jetzt, wohin ADA in den kommenden Wochen läuft.

Cardano Kurs testet 0,1810 Dollar, während Injective die erste Verbindung öffnet

Injective hat nach eigenen Angaben die erste live laufende Verbindung zu Cardano über ein Testnetz aufgebaut, und laut CoinGabbar wurde diese Meldung nur wenige Stunden vor der aktuellen Analyse veröffentlicht. Die Verbindung soll ADA in das Ökosystem von Injective bringen, während INJ im Gegenzug innerhalb von Cardano nutzbar wird. Zuvor hatte Grayscale seine Anmeldung für einen Spot-ETF auf Cardano laut CoinMarketCap freiwillig zurückgezogen, ohne dass jemals Anteile verkauft wurden.

Der Cardano Kurs notiert bei 0,1839 Dollar und liegt damit 2,08 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,71 Milliarden Dollar bei einem umlaufenden Angebot von 36,55 Milliarden ADA. Das Futures-Volumen der letzten 24 Stunden erreichte 324,32 Millionen Dollar, das Spot-Volumen dagegen nur 46,03 Millionen Dollar. In den Fenstern über 12 und 24 Stunden dominierten Long-Liquidationen deutlich gegenüber Shorts, was zum Rücksetzer aus der Zone um 0,2000 Dollar passt.

Die Unterstützung bei 0,1810 Dollar wird direkt von einer steigenden Trendlinie gestützt, und damit hängt ADA an zwei Linien, die ungewöhnlich nah beieinander liegen. Hält dieser Bereich, rücken 0,2117 und danach 0,2322 Dollar in den Blick, also rund 15 und 26 Prozent Aufschlag. Ein bestätigter Schlusskurs unter 0,1532 Dollar öffnet dagegen den Weg zu 0,1381 Dollar. Selbst der beste Fall bleibt damit ein Aufschlag von gut 26 Prozent.

Cardano Kurs deckelt bei 26 Prozent. Pepeto rechnet in einer anderen Größenordnung

26 Prozent im besten Fall. Genau diese Obergrenze bringt einen Teil des Kapitals dazu, sich in einer viel früheren Phase umzusehen, in der nicht die Charttechnik entscheidet, sondern die Frage, ob ein Projekt vor dem Listing schon etwas Fertiges liefert. Pepeto baut weiter, während etablierte Token mit regulatorischem Gegenwind kämpfen, und die Zahlen aus dem Vorverkauf belegen das. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingeflossen, weil PepetoSwap Haltern bereits den Handel ohne Gebühren erlaubt.

Die daran angeschlossene Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne dass Kosten den Transfer auffressen. Dieser gebührenfreie Fluss sorgt dafür, dass zwischen Tauschen und Überbrücken nichts verloren geht. Jedes Werkzeug greift dabei in das nächste. Der Mitgründer von Pepe hat die Architektur so entworfen, dass das Ökosystem jedes Mal wächst, wenn sich eine neue Chain mit der Brücke verbindet, und das bringt mehr Nutzer zu PepetoSwap.

Sicher ist der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof die komplette Codebasis vor dem Start geprüft und freigegeben hat, und die Prüfung bestätigte, dass das System auch unter Last trägt. Eine dauerhafte Obergrenze von 420 Billionen Token bedeutet, dass nie neue Einheiten geprägt werden, die frühe Wallets verwässern. Wer zu 0,000000188 Dollar einsteigt, liegt unter dem Niveau, auf dem das erwartete Binance-Listing öffnen dürfte.

Dieser Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Wert beim Listing ist die Rendite selbst. Die Pepeto-Website zeigt, wie der Vorverkauf täglich klettert, weil die jetzt ankommenden Wallets genau das erkennen. Jeder Tag, an dem das Fenster offen bleibt, ist ein weiterer Tag, um sich vor der Preisverschiebung zu positionieren, die das Listing bringen soll. Wer den Cardano Kurs verfolgt und auf 26 Prozent wartet, übersieht die Bewegung, die das Listing hinterlässt.

Fazit

Jede Einschätzung zum Cardano Kurs stößt an die Grenze, die die Größe selbst setzt. Bei 6,71 Milliarden Dollar bewegt sich der Preis auch bei starken Rallys nur begrenzt. Der Markt zahlt am meisten an die frühesten Überzeugten. Das Fenster, das die ADA-Wale beim Nachkauf im Abschlag genutzt haben, bietet Pepeto gerade jetzt vor dem erwarteten Binance-Listing. Die frühen Cardano-Halter bauten echtes Vermögen auf, weil sie vor der Masse einstiegen. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor genau diesem Punkt, denn sobald das Listing den neuen Boden setzt, verschwindet dieser Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht der Cardano Kurs in den kommenden Wochen aus?

Der Cardano Kurs dürfte zwischen 0,1810 und 0,2117 Dollar pendeln, solange die Unterstützung hält. Fällt ADA bestätigt unter 0,1532 Dollar, rückt 0,1381 Dollar in den Fokus.

Warum zieht Pepeto ausgerechnet in einer ängstlichen Marktphase Kapital an?

Pepeto zieht Kapital an, weil funktionierende Werkzeuge wie PepetoSwap zu einem Bruchteil eines Cents ausgeliefert werden, bevor ein erwartetes Binance-Listing den Preis neu setzt. Der Stand steht auf der offiziellen Pepeto-Website.