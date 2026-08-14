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Der Bitcoin Kurs hält sich bei rund 64.000 Dollar, doch der größte Unternehmensbesitzer der Welt gibt Coins ab. Strategy verkaufte zwischen dem 3. und 9. August weitere 1.690 Bitcoin zu durchschnittlich 64.262 Dollar. Der eigene Einstandspreis liegt bei 75.385 Dollar, jeder dieser Verkäufe schreibt also einen Buchverlust fest. Gleichzeitig verzeichneten die amerikanischen Spot ETFs am 10. August einen Nettoabfluss von 144,6 Millionen Dollar. Warum bewegt sich der Kurs trotzdem kaum, wenn der bekannteste Käufer zum Verkäufer wird? Die Antwort zeigt, wie wenig Spielraum eine Bewertung von 1,28 Billionen Dollar überhaupt noch lässt.

Bitcoin Kurs am 12. August 2026 zwischen Unternehmensverkäufen und einer engen Spanne

Strategy meldete den Verkauf von 1.690 Bitcoin für insgesamt 108,6 Millionen Dollar. Laut CoinDesk sank der Bestand des Unternehmens damit auf 840.447 Bitcoin, die im Schnitt zu 75.385 Dollar erworben wurden. Aus dem Verkauf eigener Stammaktien nahm das Unternehmen weitere 653 Millionen Dollar ein, davon flossen 650 Millionen in die Dollar Reserve. Die Reserve erreichte zum 9. August 4,65 Milliarden Dollar. Es ist der dritte Verkauf innerhalb weniger Wochen und dient der Finanzierung der eigenen Kapitalstruktur.

Der Bitcoin Kurs pendelte am Vormittag laut finanzen.net in einer engen Spanne zwischen 63.700 und 64.900 Dollar. Nach sieben aufeinanderfolgenden Zuflusstagen meldeten die amerikanischen Spot ETFs am 10. August einen Nettoabfluss von 144,6 Millionen Dollar. Zuvor hatte die Woche bis zum 7. August noch 854 Millionen Dollar an frischem Geld gebracht. Die Futures Märkte zeigten vor der Veröffentlichung der Juli Inflationsdaten eine Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent für eine Zinspause im September. Der Juli CPI fiel anschließend mit 3,4 Prozent exakt auf den Konsens, und der Markt blieb nahezu unverändert.

Damit steht der Bitcoin Kurs weiterhin rund 48 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025. Die Erholung mahlt, statt zu laufen. Ein Vermögenswert dieser Größe bewegt sich nur bei Milliardenzuflüssen, und selbst dann nur um einige Prozent. Genau deshalb schauen viele Anleger inzwischen an eine andere Stelle des Marktes. Sie suchen dort, wo eine Bewegung noch nicht von institutionellem Kapital abhängt. Die Frage lautet, welcher Einstieg heute überhaupt noch genug Raum nach oben hat.

PepetoSwap und der Presale, der den Abstand liefert, den der Bitcoin Kurs nicht mehr hat

Während große Adressen Bitcoin abgeben und aufnehmen, baut sich unter den Schlagzeilen eine ruhigere Geschichte auf. Pepeto erlaubt den Einstieg zu einem Presale Preis von 0,0000001887 Dollar, bevor der Token überhaupt eine Börse erreicht. Genau dieser Abstand zwischen Einstieg und erwarteter Notierung ist die Stelle, an der bei kleinen Bewertungen die Rendite entsteht. Bei einer Bewertung in Billionenhöhe existiert diese Strecke nicht mehr.

PepetoSwap und die Cross Chain Bridge bilden ein System, in dem Halter mit dem Token selbst handeln und Werte bewegen. Das bedeutet, dass Kaufdruck bereits mit der Öffnung des Handels einsetzt und mit steigendem Volumen weiter zunimmt. In diese Runde sind bislang mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, weil Wallets hier finden, was jeder starke Presale braucht. Dazu zählen echte Werkzeuge, ein bekanntes Team, geprüfte Verträge und eine Nachfrage, die tatsächlich aus der Community kommt. Ein Mitgründer des originalen Pepe Coins führt das Projekt.

SolidProof hat die Verträge vollständig geprüft und freigegeben, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Anleger die Sicherheitsfrage anhand eines veröffentlichten Prüfberichts beantworten können. Auf der offiziellen Pepeto-Website liegen Roadmap, Prüfunterlagen und ein Tracker für die eingesammelten Mittel offen, damit jeder das Projekt vor dem Kauf selbst nachrechnet. Geprüfte Werkzeuge, echtes Kapital und ein Angebot von 420 Billionen Token, das auf lange Sicht angelegt ist, erklären, warum dort jede Woche schneller neue Meilensteine erscheinen.

Der Presale füllt sich, während die großen Adressen am Bitcoin Markt noch abwägen. Ein Einstieg auf diesem Niveau könnte Renditen liefern, neben denen das Warten auf große Coins sehr langsam wirkt. Versprochen wird dabei nichts, doch jeder Tag Zögern kostet hier keinen Prozentpunkt, sondern die gesamte Strecke bis zur Notierung.

Fazit

Presales sichern einen Preis, den der restliche Markt nach dem Handelsstart teurer bezahlt, und Pepeto hat auf diesem Weg bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Der Bitcoin Kurs bewegt sich derweil in einer Spanne, die seit Wochen hält. Bei 1,28 Billionen Dollar Bewertung fehlt dem größten Coin der Welt die Distanz, die ein kleiner Einstieg bietet. Die vorige Stufe war früher ausverkauft als geplant, und die aktuelle Runde füllt sich mit jedem Tag schneller. Wer jetzt zum Presale Preis kauft, sichert eine Einstiegsbewertung, die mit dem Handelsstart verschwindet. Danach ist derselbe Token nur noch teurer zu haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Bitcoin Kurs trotz der Verkäufe von Strategy nicht stärker?

Der Bitcoin Kurs bleibt stabil, weil die verkauften 1.690 Bitcoin gemessen am täglichen Handelsvolumen von rund 20 Milliarden Dollar klein sind. Die Spanne zwischen 63.700 und 65.200 Dollar hält deshalb.

Was ist PepetoSwap und was bietet Pepeto Anlegern?

PepetoSwap ist eine Handelsplattform innerhalb von Pepeto, auf der Halter Token direkt und ohne dritte Börse tauschen. Zusammen mit der Freigabe durch SolidProof und mehr als 10 Millionen Dollar im Presale finden Anleger alle Unterlagen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.