© Foto: wO-ChatGPTWashington muss für neue Schulden so hohe Zinsen zahlen wie seit Jahrzehnten nicht. Doch ausgerechnet jetzt fallen wichtige Käufer von US-Staatsanleihen aus.Die jüngsten Auktionen amerikanischer Staatsanleihen werfen ein Schlaglicht auf die wachsenden Probleme der USA, ihren wachsenden Schuldenberg zu finanzieren. Zwar fand Washington genügend Käufer, doch der Preis dafür ist dramatisch gestiegen. Für neue zehnjährige Treasuries musste das US-Finanzministerium rund 4,68 Prozent bieten - die höchste Rendite bei einer solchen Auktion seit 2007. Bei 30-jährigen Anleihen waren es sogar knapp 5,22 Prozent und damit so viel wie seit 2001 nicht mehr. Die Investoren lassen sich das Risiko, …
Enthaltene Werte: XC0009690XXX,US12573H2XXX,190130699,IE00BD8PGXXX,US91282CQXXX,US912810UXXXDen vollständigen Artikel lesen
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