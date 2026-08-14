EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Fintech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal bekannt gegeben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar angegeben.
Finanzielle Highlights Umsatz
Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Risiko- und Betriebskapitalposition
Insgesamt belief sich der Wert aus Barmitteln, USDT/USDC, STRC/RWUSD, der Liquiditätsreserve und dem Venture-Portfolio zum 30. Juni 2026 auf rund 135 Mio. USD. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bargeld- und Digital-Asset-Reserven auf konsolidierter Basis und verwendet einen Teil seiner Digital Asset Treasury Reserve (Reserve digitaler Vermögenswerte in der Unternehmensfinanzreserve) zur Absicherung des ETP-Marktrisikos und zur breiteren strategischen Kapitalallokation.Stellungnahme von Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies
"Das zweite Quartal war für die Märkte für digitale Vermögenswerte erneut ein schwieriges Quartal, und diese Rahmenbedingungen spiegelten sich in unseren veröffentlichten Finanzergebnissen wider. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die wichtigeren Indikatoren für die langfristige Gesundheit des Unternehmens darin bestehen, was sich jenseits des Marktzyklus abspielt, und auf dieser Grundlage haben wir weiterhin bedeutende Fortschritte erzielt.
Zwei Kennzahlen stechen dabei besonders hervor. Valour verzeichnete im Quartal trotz schwächerer Kurse bei digitalen Vermögenswerten Nettozuflüsse in Höhe von mehr als 22,8 Mio. USD, was die anhaltende Nachfrage der Kunden nach unseren Produkten in einem schwierigen Marktumfeld belegt. Gleichzeitig gewann Stillman Digital weiterhin größere institutionelle Kunden hinzu und ist weiterhin auf Kurs für ein Rekordjahr beim Umsatz. Wir betrachten beide als wichtige Indikatoren für die zugrunde liegende Stärke der Plattform, da sie ein Wachstum widerspiegeln, das nicht lediglich von steigenden Vermögenspreisen abhängt.
Auch weiterhin verfügen wir über eine erhebliche finanzielle Stärke. Unsere solide Bilanz versetzt uns in die Lage, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg zu investieren, unsere Kerngeschäfte weiter auszubauen und strategische Chancen zu nutzen - insbesondere in Zeiten, in denen schwächere Marktbedingungen besonders attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten können. In der Vergangenheit haben Krypto-Winter für kapitalstarke Unternehmen erhebliche Chancen eröffnet, und wir sind der Ansicht, dass dies auch im aktuellen Umfeld der Fall ist.
Wir suchen und prüfen aktiv nach hochwertigen, groß angelegten Akquisitionsmöglichkeiten, die unsere Kompetenzen, unseren Vertrieb oder unser Ertragspotenzial maßgeblich erweitern könnten. Wir legen bei der Investition von Aktionärskapital hohe Maßstäbe an, und der Zeitpunkt einer Transaktion lässt sich naturgemäß nur schwer vorhersagen, doch die Qualität und Quantität der Chancen, die sich uns derzeit bieten, sind beispiellos.
Gleichzeitig bauen wir das organische Geschäft weiter aus. Wir treiben unsere Hedgefonds-Strategie voran, entwickeln "Valour Custody" und unsere UCITS-Plattform weiter und investieren in neue Produkte und Technologien, die unsere Umsatzbasis langfristig erweitern können.
Unser Ziel ist es, Zeiten wie diese zu nutzen, um eine größere, vielfältigere und skalierbarere Plattform aufzubauen. Die anhaltenden Mittelzuflüsse bei Valour erweitern die Vermögensbasis, aus der wir Verwaltungsgebühren, Staking-Erträge und andere Formen der Monetarisierung generieren können, während das Wachstum von Stillman unsere institutionelle Umsatzbasis unabhängig vom verwalteten Vermögen (AUM) von Valour ausweitet.
Marktzyklen werden unsere ausgewiesenen Ergebnisse weiterhin beeinflussen, doch wir sind der Ansicht, dass das zugrunde liegende Geschäft durch diesen Abschwung an Stärke gewinnt. Angesichts des anhaltenden organischen Wachstums, einer skalierbaren Betriebsplattform und erheblicher Bilanzkapazitäten sind wir der Ansicht, dass DeFi Technologies gut positioniert ist, um aus diesem Marktumfeld mit einer deutlich höheren Ertragskraft hervorzugehen und in der Lage zu sein, von einer Erholung der Märkte für digitale Vermögenswerte maßgeblich zu profitieren."
DeFi Technologies lädt Aktionäre zur Telefonkonferenz ein, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2026 zu erörtern
Um sich für den Webcast zu registrieren, siehe unten:
Datum: Freitag, 14. August 2026,
Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_QLs05yf-QS-HV9Rhd-lX4w
Analystenberichte zu DeFi Technologies
Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.
Für Anfragen von institutionellen Investoren, Fonds oder Familienvermögensverwaltungen wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech
Informationen zu DeFi Technologies
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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Stillman Digital
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:
DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Vorstandsvorsitzender, ir@defi.tech, (323) 537-7681
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14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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