Bisher funktionierte es nur bei Video-Calls, nun kann Gemini auch in Präsenz-Meetings Notizen machen und das wichtigste zusammenfassen. Doch noch kommen nicht alle Nutzer:innen von Google Meet in den Genuss des neuen Features. Ende Juni 2026 dieses Jahres hatte Google eine praktische Funktion für Videokonferenzen eingeführt. User:innen von Google Meet können seitdem Video-Calls von Gemini aufzeichnen lassen. Der KI-Assistent transkribiert das Gespräch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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