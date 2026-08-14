Solana Prognose nach 171,9 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag

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Solana verarbeitete am 10. August 171,9 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag und stellte damit einen Netzwerkrekord auf. Die Solana Prognose steht damit vor einem Widerspruch, den der Chart bisher nicht auflöst. Der Kurs liegt bei 76,83 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden nur 0,50 Prozent nach oben. Ein Netzwerk mit Rekordauslastung und 30 Monaten ohne Ausfall bewegt sich also seitwärts. Warum reagiert der Preis nicht auf Zahlen, die jede andere Kette als Durchbruch feiern würde. Die Antwort liegt in einer Widerstandszone, die seit Wochen jeden Ausbruchsversuch stoppt.

Solana Prognose zwischen Netzwerkrekorden und einer harten Widerstandszone

Solana notiert bei 76,83 Dollar und liegt damit 0,50 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt 44,72 Milliarden Dollar, womit das Netzwerk auf Platz sieben rangiert. Laut OKX bewegte sich der Kurs in der vergangenen Woche zwischen 72,28 und 77,69 Dollar. Das Handelsvolumen lag bei rund 1,5 Milliarden Dollar, die umlaufende Menge bei 582,5 Millionen SOL. Vor fünf Tagen notierte der Kurs noch bei rund 72,65 Dollar, die Erholung ist also frisch. Diese Ruhe passt nicht zu dem, was auf der Kette passiert, und genau das macht die Lage so schwer lesbar.

Am 10. August verarbeitete das Netzwerk 171,9 Millionen Transaktionen und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Die Mainnet läuft seit 30 aufeinanderfolgenden Monaten ohne einen einzigen netzwerkweiten Ausfall. Laut Cointelegraph brachte MoneyGram am 11. August seinen Dienst Ramps auf Solana und öffnet damit ein Netz aus fast 500.000 Filialen in über 170 Ländern. Der Vorschlag SIMD-0553 könnte die tägliche Verbrennung von rund 47.000 auf 650.000 Dollar anheben.

Trotzdem bleibt die Solana Prognose an eine einzige Zone gebunden. Der 100-Tage-Durchschnitt liegt bei 78,79 Dollar und wirkt seit Wochen als Decke. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 75,50 Dollar wurde dagegen bereits zurückerobert. Der 200-Tage-Durchschnitt folgt erst bei etwa 90,99 Dollar, und die Unterstützung hält bei 72,27 Dollar. Selbst ein Ausbruch bis 90 Dollar bedeutet bei 44,72 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung rund 17 Prozent. Für Anleger, die auf ein Vielfaches hoffen, liefert diese Rechnung keine Antwort. Genau deshalb wandert Kapital dorthin, wo die Preisfindung noch gar nicht begonnen hat.

Pepeto bringt eine fertige Börse in eine Phase vor der Preisfindung

Bei 44,72 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist der Weg zur Verdopplung eine Frage von Jahren, nicht von Wochen. Solanas Netzwerkrekorde ändern nichts an dieser Größenordnung, und genau hier stößt jede Solana Prognose an ihre Grenze. Wer die Preisfindung von Anfang an mitnehmen will, muss dorthin schauen, wo sie noch nicht stattgefunden hat. Im Pepeto-Presale liegen inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar, und die Runden füllen sich weiter.

PepetoSwap ist gebaut und für den Listungstag bereit, was ein Presale-Token in etwas verwandelt, das Trader nach der Notierung tatsächlich nutzen. Die Börse wickelt schnelle und günstige Tauschvorgänge ab und entfernt die Reibung, die andere Plattformen weiterhin in Rechnung stellen. Die Bridge bewegt Token über Ketten hinweg ohne versteckte Kosten. Beides zusammen bedeutet, dass hier keine reine Hype-Konstruktion steht, sondern eine Infrastruktur, die den Preis vom ersten Tag an trägt.

Das Produkt hinter dem Token ist fertig und kein Versprechen auf einer Roadmap. Zum Team gehört ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der einen der größten Meme-Coins überhaupt mit aufgebaut hat. Eine solche Bilanz findet man bei einem Presale zu diesem Preis selten. Der gesamte Code wurde von SolidProof vor der Öffnung des Presales geprüft und bestätigt, wodurch die Sicherheitsfrage beantwortet ist, an der viele frühe Projekte scheitern. Der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar, während die erwartete Binance-Listung näher rückt.

Wo bei SOL die Obergrenze beginnt, fängt bei diesem Presale die Rechnung erst an. Diese eingebaute Nutzbarkeit kann aus Erstkäufern langfristige Halter machen. Sobald Trader in jeder Zeitzone PepetoSwap so öffnen wie ihre Hauptbörse, dürfte der Kaufdruck auf den Token spürbar steigen. Frühe Halter haben den Presale Stufe für Stufe wachsen sehen, weil das Produkt bereits existiert. Ein Blick auf die Zahlen bei Pepeto erklärt, weshalb sich hier Geld vor jeder Notierung sammelt.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk mit Rekordzahlen, dessen Kurs an einer klaren Decke hängt. Ein Ausbruch über 78,79 Dollar bringt rund 17 Prozent, mehr gibt eine Größe von 44,72 Milliarden Dollar kaum her. Die Presale-Phase ist dagegen der Punkt, an dem eine einzige Notierung die gesamte Rechnung verändert. Dass in einem ängstlichen Markt so schnell Geld in den Presale von Pepeto wandert, spricht für echte Überzeugung. Wer jetzt einsteigt, schließt sich dem an, was dieses Kapital bereits bestätigt hat. Der Presale-Preis verschwindet in dem Moment, in dem die Listung öffnet, und dieses Fenster kommt kein zweites Mal.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für August 2026 aus?

Die Solana Prognose hängt am Widerstand bei 78,79 Dollar. Der Kurs notiert bei 76,83 Dollar, die Unterstützung liegt bei 72,27 Dollar. Ein Ausbruch öffnet den Weg in Richtung 90,99 Dollar.

Warum ziehen Anleger neben Solana auch Pepeto in Betracht?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und liefert mit PepetoSwap sowie einer gebührenfreien Bridge bereits fertige Werkzeuge. Geprüft wurde das Projekt von SolidProof, und zum Team gehört ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Der Presale ist über pepetocoin.com erreichbar.