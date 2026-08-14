Ethereum Prognose: Fidelity will 898 Millionen Dollar ETH zum Staking freigeben - was bedeutet das für Anleger?

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Die Ethereum Prognose bekommt neuen Treibstoff, denn Fidelity will bis zu 100 Prozent seines 898 Millionen Dollar schweren Ether-ETF zum Staking freigeben. Drei der mächtigsten Vermögensverwalter der Welt verwandeln ETH gerade in ein Renditeprodukt, und Fidelity plant vierteljährliche Barausschüttungen an seine Anleger. Institutionelles Kapital fließt in ETH-Rendite, während der Kurs selbst seit Wochen in einer engen Spanne feststeckt. ETH konsolidiert nahe 1.870 Dollar und hat den 100-Tage-Durchschnitt seit Juni nicht mehr überschritten. Retail-Wallets haben 160.000 ETH abgegeben, während Wale rund 100.000 ETH akkumuliert haben. Die Signale sind gespalten, und genau das macht die aktuelle Lage so spannend. Dieser Artikel ordnet die Fidelity-Meldung ein und stellt ein Presale-Projekt vor, das dort ansetzt, wo institutionelle Produkte aufhören.

Ethereum Prognose August 2026: Fidelity eröffnet das Staking-Rennen gegen BlackRock und Grayscale

Fidelity hat am 11. August eine geänderte Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht, die das Staking des gesamten FETH-Bestands erlaubt. Der Fonds hält rund 480.000 ETH im Wert von etwa 898 Millionen Dollar und könnte bis zu 100 Prozent davon einsetzen, laut Yahoo Finance. Blockdaemon, Figment und Galaxy Digital übernehmen den Betrieb der Validatorknoten. Fidelity behält 85 Prozent der Staking-Erträge, die restlichen 15 Prozent fließen an Dienstleister.

Grayscale hatte im Oktober 2025 als erster US-Emittent Staking für seinen Spot-Ether-ETF aktiviert, laut Cointelegraph. BlackRock startete im Februar 2026 einen eigenständigen iShares Staked Ethereum Trust ETF unter dem Ticker ETHB. Damit konkurrieren jetzt drei Schwergewichte um institutionelle Anleger, die Ethereum als Rendite-Instrument nutzen wollen. ETH notiert am 14. August nahe 1.870 Dollar nach einem flachen Handelstag.

Ein Monatsschluss über 1.924 Dollar wäre die erste höhere Struktur seit Juni und würde den Weg Richtung 2.000 Dollar öffnen. Fällt ETH unter 1.850 Dollar, rückt die 1.800-Dollar-Zone in den Fokus. ETH liegt rund 62 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar, und die Marktkapitalisierung von 225 Milliarden Dollar braucht Milliarden an frischem Kapital, um sich spürbar zu bewegen. Retail-Wallets haben 160.000 ETH abgestoßen, während Wale 100.000 ETH aufgesammelt haben, meldet FXStreet. Der institutionelle Kampf um ETH-Rendite zeigt, dass große Akteure an den langfristigen Wert glauben, doch die Frage, wo Einstiegspreise die größte Hebelwirkung bieten, führt in eine andere Richtung.

Pepeto: Gebührenfreie Swap-Engine und wöchentliche Burns vor dem erwarteten Listing

Die Institutionen jagen ETH-Rendite innerhalb eines 225-Milliarden-Dollar-Marktes, doch die Einstiege mit der größten Wirkung lagen in der Krypto-Geschichte immer eine Stufe früher. Das Presale-Fenster vor dem ersten Börsentag hat in vergangenen Zyklen die Kostenbasis geliefert, auf die spätere Käufer nur noch zurückblicken konnten. Genau dort setzt ein Projekt an, das bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine, die jeden Cent an Handelskosten aus jeder Transaktion entfernt. Das Kapital, das normalerweise durch Gebühren verloren geht, verbleibt als reiner Kaufdruck im Ökosystem. Dieser Kaufdruck trifft auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token, das jede Woche durch geplante Burns schrumpft. Die Nachfrage steigt, während die verfügbaren Token sinken, und genau dieses Zusammenspiel macht die Struktur besonders.

Die Cross-Chain-Bridge erweitert den Zugang, indem sie Liquidität aus mehreren Netzwerken in einen einzigen Pool zieht. PepetoAI bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, damit Halter das Risiko sehen, bevor der Handel eröffnet wird. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass Anleger mit einem auditierten Fundament einsteigen. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet die Entwicklung, was dem erwarteten Binance-Listing ein Gewicht verleiht, das der Markt ernst nimmt.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar bietet der Einstieg eine Kostenbasis, die sich in dem Moment verändert, in dem das erwartete Listing das Orderbuch öffnet. Das Angebot sinkt. Die Nachfrage wächst. Jede Woche verschiebt sich das Verhältnis weiter zugunsten der Wallets, die sich jetzt positionieren. Das Zeitfenster für den Pepeto-Presale wird kleiner, und wer bei diesem Preis einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das ein späterer Einstieg nach dem Listing nicht mehr bieten kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose baut auf institutionelles Gewicht von Fidelity, BlackRock und Grayscale, doch das größte Renditepotenzial in der Krypto-Geschichte lag nie bei ETF-Produkten. Es lag bei Projekten, die der Markt erst nach dem Listing entdeckt hat, und Pepeto vereint Meme-Energie, funktionierende Infrastruktur und ein erwartetes Binance-Listing in einem einzigen Presale. Die gebührenfreie Swap-Engine, der KI-Risikoscorer und die wöchentlichen Supply-Burns deuten auf erhebliches Potenzial für frühe Wallets hin. Der Presale-Preis gilt jetzt, auf der offiziellen Pepeto-Website, und dieses Einstiegsfenster bleibt nicht lange offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für August 2026?

Die Zielmarke liegt bei 1.950 Dollar in einer Spanne von 1.800 bis 2.000 Dollar. Fidelity hat Staking für seinen 898-Millionen-Dollar-FETH-ETF beantragt, was ETH als institutionelles Renditeprodukt stärkt.

Was ist Pepeto und warum fällt es auf?

Pepeto ist ein gebührenfreier DeFi-Handelsplatz mit wöchentlichen Supply-Burns und einem erwarteten Binance-Listing, dessen Presale bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.