Fans erleben Detroit Lions gegen Washington Commanders als Social Presence: gemeinsam, in Echtzeit, von überall

Die Detroit Lions machen L1VE zum Official Immersive Partner und sind damit das erste NFL-Team, das immersive Live-Rechte vergibt. Den Auftakt macht das Vorbereitungsspiel gegen die Washington Commanders am 22. August im Ford Field. Fans erleben die Partie zum ersten Mal als Social Presence und sind damit wirklich im Stadion: gemeinsam, in Echtzeit, von überall.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260813565490/de/

"Ins Ford Field passen rund 65.000 Menschen. Die Fangemeinde der Lions ist aber ein Vielfaches davon. Wer kein Ticket bekam, saß bisher vor dem Bildschirm. Das ändert sich jetzt. Deshalb haben die Detroit Lions als erstes NFL-Team jetzt immersive Live-Rechte an L1VE vergeben, eine eigene Rechteklasse neben TV und Streaming. Wie viele Fans dabei sind, entscheidet nicht länger die Zahl der Sitzplätze."

Holger Hansen, Co-Founder und CEO, L1VE

Die größten Spiele waren immer die am schwersten zugänglichen: Die Stadionkapazität ist begrenzt, die Wege durch Michigan sind weit, die Tickets knapp. Fernsehen und Streaming schaffen Reichweite, bleiben aber passiv. VR hat den Fan bisher allein in der Brille zurückgelassen. Social Presence ist beides nicht. Es ist das echte Spiel, live aufgenommen, und die Fans sehen, hören und reagieren gemeinsam, als säßen sie nebeneinander auf der Tribüne.

"Unsere Fans leben über ganz Michigan verteilt und wollen alle dasselbe: so nah wie möglich dran sein an Lions-Football, auch wenn sie es nicht ins Ford Field schaffen. Mit L1VE als Official Immersive Partner holen wir sie am Spieltag ins Stadion, egal wo im Bundesstaat sie gerade sind. Am 22. August geht es los."

Mace Aluia, Vice President Corporate Partnerships, Detroit Lions

Niemand erlebt es allein. Fans nehmen ihren Platz auf den Rängen ein, feiern jeden Touchdown als Gruppe und sind Teil derselben Kulisse, egal wo sie sich gerade befinden. Für das Spiel am 22. August legen sie sich auf l1ve.com kostenlos ein Konto an und sind am Spieltag über die L1VE-Plattform dabei. Zum Start ist das Erlebnis in Michigan verfügbar.

Die Technik dahinter: L1VE läuft auf allen gängigen immersiven Headsets, darunter Meta Quest und Apple Vision Pro, und skaliert wie Software: Eine Produktion erreicht alle Fans gleichzeitig. Die eigene Technologie nimmt ein komplettes Stadionerlebnis live in stereoskopischem 360-Grad-3D und 14K auf, eine eigens entwickelte Übertragungstechnik hält jeden Fan im exakt gleichen Moment präsent, ohne Verzögerung.

"Immersive Live-Rechte sind kein Anhängsel eines TV-Vertrags, sondern eine eigene Kategorie neben TV und Streaming. Sie nehmen keinem der beiden etwas weg, sondern im Gegenteil: zusätzliche Reichweite, zusätzliche Erlöse, keine Kannibalisierung. Die Lions sind der erste NFL-Club, der das konsequent so angeht."

David Morgenbesser, Chief Commercial Officer, L1VE

Social Presence wird damit zu einem festen Bestandteil des Live-Sports und erweitert das Stadion weit über seine Grenzen hinaus.

Am Spieltag gehört das Stadion allen.

Über L1VE

L1VE steht hinter Social Presence, einem neuen Live-Erlebnis, das Fans als Ticket kaufen und gemeinsam von überall erleben im Sport wie bei Musikveranstaltungen. Das 2022 gegründete Unternehmen verfügt über einen eigenen Technologie-Stack von der Kamera bis zum Device sowie über eine Direct-to-Fan-Plattform und hat die immersiven Live-Rechte als neue lizenzierbare Klasse von Medienrechten neben TV und Streaming begründet. L1VE hat seinen Hauptsitz in New York, Forschung und Entwicklung sitzen in Deutschland.

Be There. Now.

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L1VE: Yvonne Preusker, yvonne.preusker@l1ve.com

Agentur: BerlinRosen Gabby Belzer, gabby.belzer@berlinrosen.com