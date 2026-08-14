Künstliche Intelligenz soll uns Arbeit abnehmen und Freiräume schaffen. Eine umfassende Auswertung realer Nutzungsdaten zeigt nun erstmals, was Menschen mit dieser neu gewonnenen Zeit tatsächlich anfangen. Der Einzug generativer Künstlicher Intelligenz in private Haushalte verändert das alltägliche Zeitmanagement grundlegend. Wer lästige Pflichtaufgaben wie die Steuererklärung an Systeme wie ChatGPT auslagert, gewinnt spürbar Zeit zurück, die dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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