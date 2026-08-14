Krypto News Dogecoin zeigen Wal-Käufe von 680 Millionen Token bei 0,0718 Dollar

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Dogecoin notiert bei 0,07184 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden 2,66 Prozent zugelegt. Die Krypto News Dogecoin liefern damit ein Bild, das viele Anleger seit Wochen nicht mehr gesehen haben. Große Wallets sammelten zuletzt 680 Millionen Token ein, obwohl der August historisch der zweitschlechteste Monat für den Meme-Coin ist. Gleichzeitig zeigen zwanzig technische Indikatoren nach unten und nur neun nach oben. Kaufen die Wale also gegen die Saison, oder verteilen sie still in die Erholung hinein. Die Antwort entscheidet, ob die Marke von 0,07192 Dollar fällt oder zur nächsten Decke wird.

Krypto News Dogecoin zwischen Wal-Käufen und schwacher August-Saison

Dogecoin bewegt sich seit Tagen in einer auffallend engen Spanne, und genau darin liegt die Spannung. Der Kurs erreichte in den letzten 24 Stunden ein Hoch von 0,07289 Dollar und ein Tief von 0,069919 Dollar. Das Handelsvolumen lag bei 495,61 Millionen Dollar, die Marktkapitalisierung bei 11,17 Milliarden Dollar. Laut Bybit rangiert der Meme-Coin damit auf Platz elf aller Kryptowährungen. Der Coin fiel seit dem Allzeithoch bei 0,7316 Dollar um rund 90 Prozent. Für einen Wert, der 2021 fast 90 Milliarden Dollar auf die Waage brachte, ist das eine ernüchternde Zahl.

Unter der Oberfläche passiert allerdings etwas, das die aktuelle Lage dominiert. Große Adressen haben zuletzt 680 Millionen Token eingesammelt, während der Kurs kaum reagierte. Laut Analytics Insight erschienen zugleich TD-Sequential-Kaufsignale auf dem Monats-, Wochen-, Drei-Tages- und Tageschart. Eine solche Übereinstimmung über vier Zeitebenen tritt selten auf. Dem steht die Saison entgegen, denn acht Augustmonate schlossen negativ und der Median liegt bei minus 5,17 Prozent.

Der Kurs liegt rund 40 Prozent unter dem Zwei-Monats-Hoch bei etwa 0,118 Dollar. Für ein bullisches Szenario muss die Zone zwischen 0,068 und 0,070 Dollar halten und 0,07192 Dollar zurückerobert werden. Ein Bruch unter 0,068 Dollar öffnet dagegen den Weg zu 0,06932 und 0,05933 Dollar. Selbst bei einem Ausbruch bleibt die Rechnung nüchtern, denn 0,10 Dollar entsprechen etwa 43 Prozent. Dogecoin hat seinen Entdeckungsmoment bereits hinter sich, und die unbegrenzte Ausgabe neuer Coins deckelt jede Rally strukturell. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger dorthin, wo dieser Entdeckungsmoment noch bevorsteht.

Pepeto verbindet KI-Risikobewertung mit gebührenfreien Chain-Wechseln

Die Krypto News Dogecoin beschreiben einen Coin, dessen Entdeckungsmoment bei 11,17 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mathematisch nicht mehr wiederholbar ist. Ein Anstieg auf 0,10 Dollar bringt rund 43 Prozent, und genau an dieser Decke sucht Kapital nach einer Alternative. Ein Presale namens Pepeto hat in diesem Umfeld mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jeden Trade, bevor Kapital bewegt wird, und misst das Risiko vom Einstieg bis zum Ausstieg. Der Trader sieht die Gefahr also, bevor der Chart sie zeigt. Dieser bewertete Trade läuft anschließend über die Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten zwischen Blockchains verschiebt. Aus beidem entsteht eine Kombination, bei der das Risiko sichtbar bleibt, die Ausführung nichts kostet und die volle Position von einer Chain zur nächsten erhalten bleibt.

Hinter dem Token stehen 420 Billionen Einheiten, deren Verteilung durch ein SolidProof-Audit gesichert ist. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, und dieser Schritt nimmt einem Presale genau das Risiko, an dem die meisten scheitern. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team und steuert das Projekt in Richtung der erwarteten Binance-Listung. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,0000001887 Dollar. Jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, weil die Rechnung auf diesem Niveau selten auftaucht. Wer die Zahlen bei Pepeto durchgeht, erkennt schnell, warum dieses Kapital nicht auf einen Chart wartet.

Zum Vergleich brachte Dogecoin seinen frühen Käufern den Weg von 0,007 Dollar bis zu einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar. Dieselbe virale Struktur bildet sich derzeit im Presale, diesmal jedoch mit gebührenfreien Börsenwerkzeugen und einer KI-Risikobewertung. Kein Meme-Coin vor diesem Projekt hatte diese Bausteine in dieser Phase zur Verfügung. Ob daraus ein vergleichbarer Verlauf wird, kann niemand garantieren, doch die Ausgangslage unterscheidet sich deutlich von reinen Hype-Projekten.

Fazit

Die Krypto News Dogecoin zeigen einen Coin, der von Walen gestützt wird und dennoch an einer Decke hängt. Wal-Käufe ändern nichts daran, dass 11,17 Milliarden Dollar jede Verzehnfachung unrealistisch machen. Ein Sprung auf 0,10 Dollar bringt 43 Prozent, ein Einstieg vor der Preisfindung rechnet in einer anderen Größenordnung. Dogecoin ging einst von 0,007 Dollar in den zweistelligen Milliardenbereich, und frühe Käufer veränderten damit ihr Leben. Dass Kapital heute mit gleicher Geschwindigkeit in den Pepeto-Presale fließt, deutet auf dieselbe Rechnung hin. Das Fenster schließt sich Runde für Runde, und wer es sieht, versteht und trotzdem wartet, bereut es später am stärksten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die aktuellen Krypto News zu Dogecoin?

Dogecoin notiert bei 0,07184 Dollar, 2,66 Prozent im Plus. Große Wallets sammelten zuletzt 680 Millionen Token ein. Für ein bullisches Szenario muss die Zone zwischen 0,068 und 0,070 Dollar halten.

Was ist Pepeto und wo findet man den Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einem KI-Risikobewerter und einer gebührenfreien Cross-Chain-Bridge, das mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Audit stammt von SolidProof, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team, und die erwartete Binance-Listung rückt näher. Der Presale läuft auf pepetocoin.com.