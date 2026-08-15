XRP Prognose: SEC stimmt heute ab, während XRP bei 1,00 Dollar um alles kämpft

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XRP notiert am 14. August bei 1,0033 Dollar und verteidigt eine Marke, die vor wenigen Tagen zum ersten Mal in diesem Jahr gefallen ist. Am 12. August schloss der Token so tief wie zuletzt im November 2024. Ausgerechnet heute stimmt die US-Börsenaufsicht über einen neuen Rahmen für Krypto-Angebote ab. Kann eine einzige Abstimmung die XRP Prognose drehen? Die Wale kaufen jedenfalls weiter, Tag für Tag, während der Kurs unter jeder wichtigen Durchschnittslinie liegt. Dieser Artikel zeigt die Zahlen hinter dem Kurs, die Marken nach oben und unten und den Ablauf der heutigen Abstimmung. Und er zeigt, warum ein Teil des Kapitals längst woanders sucht.

XRP Prognose: Die Ein-Dollar-Marke und eine Abstimmung, die heute alles verschiebt

XRP notiert laut CoinDesk bei 1,0033 Dollar, rund 0,5 Prozent höher als am Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt bei 62,9 Milliarden Dollar, das Volumen der vergangenen 24 Stunden bei 570 Millionen Dollar. Damit steht der Token rund 72 Prozent unter dem Rekordhoch von 3,65 Dollar. Der Schlusskurs vom 12. August war laut Santiment der tiefste seit November 2024. Die sieben Spot-ETFs verwalten zusammen rund eine Milliarde Dollar an Vermögen.

Charttechnisch bleibt das Bild schwach, denn XRP handelt laut U.Today unter jeder wichtigen Durchschnittslinie. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,08 Dollar, der 100-Tage-Durchschnitt bei 1,18 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,37 Dollar. Alle drei fallen, jede Erholung trifft also auf eine tiefere Decke. Der RSI bei 36,8 nähert sich dem überverkauften Bereich, ohne ihn zu erreichen. Erst die Rückeroberung der Zone um 1,06 Dollar wäre eine echte Wende.

Dagegen steht das Verhalten der Wale, die täglich mehr als zehn Millionen XRP einsammeln. Die Zahl der Wallets mit über einer Million XRP steigt trotz des Kursrückgangs weiter an. Die Zuflüsse in die sieben US-Spot-ETFs brachen in der Woche zum 8. August dagegen um 93 Prozent ein. Heute um 10.00 Uhr Ortszeit entscheiden die drei Kommissare der US-Börsenaufsicht, ob der Entwurf Regulation Crypto zur Kommentierung veröffentlicht wird. Das wäre ein Verfahrensbeginn, keine fertige Regel, und der CLARITY Act kommt erst im September. Selbst ein gutes Ergebnis bringt XRP damit nur zurück zu alten Ständen.

Pepeto: Wo die Ein-Dollar-Decke keine Rolle spielt

Wale können 62,9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht neu bewerten, egal wie viel sie einsammeln. XRP bleibt starke Infrastruktur, doch die Rendite ab einem Dollar stößt an eine Decke, die die Rechnung eines Vorverkaufs nicht kennt. Genau dorthin schaut ein Teil dieses Kapitals inzwischen. Pepeto steckt noch im Vorverkauf, und dort beginnt die Rechnung erst.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine von Pepeto nimmt die Handelskosten aus jeder einzelnen Transaktion. Volumen, das sonst an Börsen abfließt, landet als reiner Kaufdruck auf einem festen Bestand von 420 Billionen Token. Dieser Bestand schrumpft jede Woche, weil der Burn-Mechanismus Token endgültig aus dem Umlauf nimmt. Jeder verbrannte Token fehlt, sobald das erwartete Binance-Listing das Orderbuch für Millionen neuer Käufer öffnet.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet alle großen Blockchains und holt Kapital heran, das das Projekt sonst nie erreichen würde. Der Risiko-Scorer PepetoAI bewertet dabei jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor überhaupt der erste Käufer einsteigen konnte. Hinter dem Projekt steht der Erfinder des ursprünglichen Pepe, dazu ein früherer Expertenentwickler von Binance.

10,38 Millionen Dollar liegen bereits im Vorverkauf, das Kapital ist längst im Raum. Der Einstieg kostet weiterhin 0,000000188 Dollar pro Token. Am Listing-Tag bewertet die Börse jeden Token neu, der bis dahin drinnen liegt. Die Runden füllen sich in einem Tempo, das dieses Fenster von selbst schließt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an der Ein-Dollar-Marke hängen, doch Böden sind selten der Ort, an dem Vermögen entsteht. Pepe startete bei Bruchteilen eines Cents und brachte den frühesten Wallets 50.000 Prozent, bevor die meisten Trader den Namen kannten. Dogecoin lag bei 0,002 Dollar, bis eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar diese Einstiege zur einzigen Geschichte machte. Diese Kapitel sind geschlossen. Pepeto schreibt das nächste gerade jetzt, mit einem näher rückenden Binance-Listing und Runden, die sich zügig füllen. Wer heute handelt, war im Raum, bevor das Listing die Schlagzeile schrieb.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose?

Die Prognose hängt an 1,00 Dollar. XRP liegt unter allen wichtigen Durchschnittslinien, kurzfristige Modelle sehen eine Spanne von 0,97 bis 1,18 Dollar mit 1,06 Dollar als Drehpunkt.

Ist Pepeto derzeit ein besserer Einstieg als XRP?

Pepeto bietet einen Vorverkaufspreis vor einem erwarteten Binance-Listing, also einen Einstieg unter dem späteren Börsenpreis, solange das Fenster offen ist. SolidProof hat den Vertrag vor dem Start geprüft, 10,38 Millionen Dollar liegen bereits drin. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website.