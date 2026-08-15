Dogecoin Kurs bei 0,0706 Dollar, warum die DOGE Hebelwetten auf den höchsten Stand des Jahres springen

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Der Dogecoin Kurs steht fast 70 Prozent tiefer als vor zwölf Monaten, doch die Wetten auf steigende Kurse waren selten so groß. Das offene Interesse an DOGE Terminkontrakten ist auf rund 1,21 Milliarden Dollar geklettert, Ende Juni waren es 930 Millionen. Der Preis selbst klebt seit Wochen bei rund sieben Cent. Auf Binance kommen mehr als drei Long Positionen auf eine Short Position, bei OKX über fünf zu eins. Die Lücke zwischen schwachem Preis und wachsendem Risiko ist die eigentliche Geschichte. Dieser Überblick zeigt die Marken, die jetzt entscheiden und wohin Kapital längst abwandert.

Dogecoin Kurs am 13. August, DOGE klebt bei sieben Cent während der Hebel auf ein Jahreshoch steigt

Dogecoin notiert am 13. August bei rund 0,0706 Dollar und verlor in 24 Stunden knapp drei Prozent. Das offene Interesse an DOGE Terminkontrakten stieg laut CoinDesk auf etwa 1,21 Milliarden Dollar. Gemessen in Token liegt die Spekulation damit fast wieder auf dem Niveau von Oktober 2025, obwohl der Preis deutlich tiefer steht. Die Verteilung ist auffällig einseitig, denn auf Binance halten über drei Konten eine Long Position auf jedes Konto mit einer Short Position. Fällt der Kurs weiter, steigt das Risiko erzwungener Liquidationen und weiterer Verkäufe.

Die Charttechnik gibt den Käufern wenig Rückenwind, denn DOGE handelt laut U.Today unter dem 50 Tage Durchschnitt bei 0,0724 Dollar. Der 100 Tage Durchschnitt bei 0,0815 und der 200 Tage bei 0,0974 Dollar liegen weit darüber.

Immerhin erholte sich der Relative Strength Index auf rund 47, und der Kurs hält seit Wochen die Spanne zwischen 0,067 und 0,070 Dollar. Für den Dogecoin Kurs wäre ein Rückgewinn der Zone um 0,072 Dollar das erste echte Signal, doch selbst dann läge das Ziel bei 0,082 Dollar. Rund 16 Prozent, und dafür braucht der größte Meme Coin einen Katalysator, der seit Monaten nicht kommt.

Dogecoin Kurs ohne Hebel nach oben, Pepeto rechnet anders

Sechzehn Prozent im besten Fall, und dafür muss ein Chart erst drehen, der seit Monaten nicht dreht. Ein Markt, in dem gehebelte Wetten schneller wachsen als der Kurs, belohnt Geduld nur selten. Deshalb löst sich Kapital vom Chart und sucht ein Projekt, das zuerst die Infrastruktur gebaut hat und erst danach den Verkauf.

So eine Lücke sieht man nicht oft. Die Brücke zwischen den Blockchains bringt Vermögenswerte vollständig von einer Kette zur anderen und liefert jeden Dollar dorthin, wo die Gelegenheit liegt, ohne Verluste durch Umtausch oder verpackte Token. Was vollständig ankommt, bleibt geschützt, denn der Risiko Scorer von PepetoAI bewertet jede Position vom ersten bis zum letzten Moment und meldet Gefahren, bevor ein Trader sie zu spät entdeckt. Die Brücke liefert, und der Scorer schützt.

Diesen geschlossenen Kreislauf hat der Entwickler des ursprünglichen Pepe Coins entworfen, bevor die erste Wallet überhaupt eingestiegen ist. Ein ehemaliger Binance Experte baut deshalb den Weg zum Listing hier auf, statt sich einem Projekt anzuschließen, das bereits zur vollen Bewertung gehandelt wird. Der Umlauf ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt, sodass nichts die eigene Position verwässert. Abgesichert ist der Verkauf durch SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Vertragscode kontrolliert und bestätigt, bevor die erste Runde startete. Bei einem Kurs von 0,000000188 Dollar baut sich damit Nachfrage gegen einen schrumpfenden Umlauf auf.

Wie leise diese Rechnung bleibt, sobald das erwartete Binance Listing öffnet und zum ersten Mal Börsenvolumen dazukommt, muss jeder selbst einschätzen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in diesen Presale geflossen, lange bevor eine Börse einen Preis gestellt hat. Pepeto ist der Name, zu dem diese frühen Wallets immer wieder zurückkehren. Die Wallets, die in dieser Phase füllen, halten ihre Position bereits, wenn zum ersten Mal ein Börsenkurs gestellt wird.

Fazit

Die Frage hinter dem Dogecoin Kurs ist längst nicht mehr, ob sieben Cent halten. Der Markt hat immer die Wallets am besten bezahlt, die früh geglaubt haben, und wer 2016 Ethereum bei 10 Dollar kaufte und später 4.953 Dollar sah, kennt dieses Gefühl. Dieses Fenster ist zu, doch ein neues steht offen, getragen von einer Infrastruktur, die Risiko bewertet und Kapital über Ketten bewegt. Millionen fließen in den Presale, weil viele dieselbe Rechnung aus winzigem Einstieg und erstem Börsenkurs wiedererkennen. Über diesen Preis reden in einem halben Jahr die Menschen, die heute schon gekauft haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie steht der Dogecoin Kurs im August 2026?

Dogecoin notiert bei rund 0,0706 Dollar und damit fast 70 Prozent unter dem Vorjahr. Ein Rückgewinn der Zone um 0,072 Dollar wäre das erste Signal für eine Erholung Richtung 0,082 Dollar.

Warum bekommt Pepeto neben Dogecoin so viel Aufmerksamkeit?

Pepeto verbindet den Presale Preis mit eigenen Börsenwerkzeugen und einem erwarteten Binance Listing, was der Chart von DOGE nicht bietet. SolidProof prüfte den Vertragscode vor dem Start. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.