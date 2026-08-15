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69 Millionen US-Dollar Verlust in einem einzigen Quartal, so lautet die Bilanz von Forward Industries nach Abschreibungen auf den eigenen SOL Bestand. Der Bestand selbst wuchs im selben Zeitraum auf mehr als 7,55 Millionen SOL. Der Solana Kurs zeigte sich davon unbeeindruckt und liegt am 14. August 2026 bei rund 76 US-Dollar. Einen Tag zuvor hatte das Netzwerk einen Ausfall überstanden, bei dem fast ein Drittel der hinterlegten SOL kurz offline ging. Auch darauf folgte kaum eine Reaktion. Über zwölf Monate steht ein Minus von rund 56 Prozent, zum Allzeithoch von 293,31 US-Dollar fehlen 74 Prozent. Dieser Artikel ordnet die Meldungen der letzten 24 Stunden ein und zeigt, wohin ein Teil des Kapitals bereits fließt.

Solana Kurs und SOL Prognose zwischen Netzwerkausfall, Treasury Verlust und Agave Update

Der Ausfall am 12. August ging auf einen Routingfehler beim Anbieter TeraSwitch zurück, doch das Netzwerk blieb online, wie The Coin Republic berichtet. 102 der 699 hinterlegten Validatoren stellten das Abstimmen ein, betroffen waren 28,83 Prozent der hinterlegten SOL. Die kritische Grenze für einen Stillstand liegt bei 33,34 Prozent. Nach rund 33 Minuten lief alles wieder, Blöcke wurden durchgehend erzeugt, Nutzergelder waren nie in Gefahr. Einen Tag zuvor hatte MoneyGram seinen Dienst Ramps gestartet und damit Bargeldauszahlungen in über 170 Ländern geöffnet.

In der Woche ab dem 17. August folgt Agave 4.2, das die Blockzeit halbiert und die Speicherkosten um 90 Prozent senkt, wie CoinMarketCap ausweist. Der Vorschlag SIMD 550 will die täglichen SOL Verbrennungen um das Vierzehnfache erhöhen. Der Kurs bewegte sich in 24 Stunden zwischen 76,25 und 77,12 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 44 Milliarden US-Dollar. Über 78 US-Dollar öffnet die SOL Prognose den Bereich bis 90 US-Dollar, unter 74 US-Dollar hält die Unterstützung bei 72 US-Dollar. Bis zum alten Hoch fehlen 285 Prozent, und solche Strecken brauchen Milliarden an frischem Geld.

Pepeto braucht keine 44 Milliarden, um Nachfrage zu erzeugen

Genau diese Rechnung treibt Kapital in einen Markt, in dem der Einstieg noch nicht in Milliarden gemessen wird. Wo 285 Prozent Milliarden kosten, reicht dort eine Nachfrage, die den Umlauf überholt. Jeder Vorverkauf, der wirklich große Gewinne gebracht hat, begann auf dieselbe Weise. Die Nachfrage überholte den Umlauf, bevor eine Börse den Token überhaupt angefasst hatte. Pepeto baut genau dieses Ungleichgewicht gerade jetzt auf.

Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine nimmt jeden Cent Reibung aus dem Handel. Jeder Swap trifft damit als reiner Kaufdruck auf eine feste Menge von 420 Billionen Token, statt Wert an Gebührenschichten zu verlieren, von denen andere profitieren. Dieser Kaufdruck trifft auf einen wöchentlichen Verbrennungsplan, der Token dauerhaft aus dem Bestand nimmt und den Umlauf nach einem Takt verkleinert, den niemand anhalten kann. Die Cross Chain Bridge verbreitert den Trichter und zieht Kapital von anderen Blockchains direkt in das Orderbuch von Pepeto. Damit trifft neue Nachfrage auf eine Menge, die gerade kleiner geworden ist.

PepetoAI bewertet jeden Handel von der Eröffnung bis zum Schluss, hält Anleger länger in ihren Positionen und verringert die Panikverkäufe, die sonst Token in den Umlauf zurückgeben würden. Bei 0,000000188 US-Dollar sitzt der Vorverkauf am Boden genau dieser Nachfragekurve. Sicherheit kommt hier von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, noch bevor der Vorverkauf startete.

Ein früherer Binance Fachmann führt die Entwicklung, und der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe erschaffen hat, gibt die Richtung für alles Weitere vor. Das erwartete Binance Listing wird alles oberhalb dieses Bodens neu bewerten, und alle Angaben dazu stehen bei Pepeto bereit. 10,38 Millionen US-Dollar sind bereits drin, und dieses Geld wartet nicht auf eine Bestätigung, die erst der Listingtag liefert.

Fazit

Der Solana Kurs baut auf echter Nutzung auf, doch der Weg zum alten Hoch bleibt lang. Die Wallets mit den größten Gewinnen warten nicht darauf. Sie sitzen bei Pepeto zum Vorverkaufspreis, wo der Erfinder des ursprünglichen Pepe eine gebührenfreie Swap Engine auf einer wöchentlich schrumpfenden Menge baut. Alles läuft auf ein erwartetes Binance Listing zu, das den Vorverkaufspreis zur Geschichte macht. Frühe SOL Einstiege machten aus stillen Positionen sechsstellige Wallets, bevor jemand den Auslöser sah. In einigen Monaten ist das entweder die Geschichte eines Einstiegs zum Bodenpreis oder ein Bedauern, das keine Zeit mehr löscht, und die Wallets füllen sich gerade jetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch steht der Solana Kurs heute?

Bei rund 76 US-Dollar, mit einer Spanne von 76,25 bis 77,12 US-Dollar in 24 Stunden und einer Marktkapitalisierung von etwa 44 Milliarden US-Dollar.

Lohnt sich ein Blick auf Pepeto vor dem Listing?

Ja. Die gebührenfreie Swap Engine, die wöchentlichen Verbrennungen und das erwartete Binance Listing bauen eine strukturelle Nachfrage auf, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.