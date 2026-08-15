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Goldman Sachs zahlt bis zu 2,25 Milliarden Dollar für einen ETF Anbieter, der erst 2022 gegründet wurde. Diese Bitcoin News hätten den Markt vor einem Jahr in Bewegung gebracht. Heute steht der Kurs praktisch unverändert bei rund 63.500 Dollar und damit knapp halb so hoch wie im Oktober 2025. Mit dem Kauf erhält die Bank drei Fonds auf Bitcoin und Ethereum, der größte verwaltet über eine Milliarde Dollar. Die Wall Street kauft sich also ein, während der BTC Kurs seit Wochen in derselben Spanne klemmt. Warum bewegt so viel Geld so wenig?

Bitcoin News vom 13. August 2026, Goldman Sachs kauft NEOS und einen BTC Milliardenfonds

Goldman Sachs kündigte am 12. August die Übernahme von NEOS Investments an und zahlt bis zu 2,25 Milliarden Dollar in bar und Aktien. NEOS verwaltet über 30 Milliarden Dollar in 19 Fonds mit Optionsstrategien. Drei davon sind an Kryptowährungen gekoppelt, der größte ist der NEOS Bitcoin High Income ETF mit dem Kürzel BTCI und hielt am 11. August 1,10 Milliarden Dollar.

BTCI hält kein Bitcoin direkt, sondern verkauft Kaufoptionen auf börsengehandelte Produkte, wie CoinDesk berichtet. Die Rendite liegt laut Bloomberg Analyst Eric Balchunas bei rund 27 Prozent. Goldman hatte im April einen ähnlichen Fonds angemeldet, doch der Kauf geht schneller. Nach Abschluss verwaltet die Bank mit Innovator über 130 Milliarden Dollar in Fonds, wie Blockonomi berichtet.

Der Kurs reagierte auf diese Bitcoin News kaum und notiert bei rund 63.558 Dollar. Selbst der Juli Bericht zur Teuerung blieb wirkungslos, weil die 3,4 Prozent exakt den Prognosen entsprachen. Am 10. August verließen 144,6 Millionen Dollar die Spot ETFs und beendeten fünf Zuflusstage. Die volle Rückkehr zum alten Hoch bringt bei dieser Größe rund 97 Prozent, und wer die schnellere Rechnung sucht, schaut auf Einstiege, die noch keine Börse bewertet hat.

Warum Pepeto dort beginnt, wo Goldman Sachs nach diesen Bitcoin News erst einsteigt

Goldman zahlt 2,25 Milliarden Dollar für einen Zugang, dessen Basiswert an jeder Börse gehandelt wird. Der Preis ist dort gesetzt, jede Rechnung startet weit oben, und genau deshalb sucht das schnellere Geld einen anderen Startpunkt. Während solche Bitcoin News das institutionelle Vertrauen infrage stellen, sind bereits 10,38 Millionen Dollar an frühem Kapital in ein Projekt geflossen, das noch nicht gelistet ist und daher nicht mit Verlust verkauft werden kann. Pepeto ist der Name hinter diesen Wallets.

Pepeto liegt in einer völlig anderen Kategorie, weil dieser Einstieg noch keine Börse erreicht hat und der Weg damit vollständig vor ihm liegt. Die Risikobewertung von PepetoAI prüft jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg. So kennt der Anleger das Risikoprofil, bevor Kapital bewegt wird. Diese Auswertung fließt direkt in die gebührenfreie Swap Engine ein, die jede Handelsgebühr aus jeder Transaktion auf jeder unterstützten Blockchain entfernt.

Das eine liest das Risiko. Das andere entfernt die Kosten. Dieser Kreislauf schließt die Lücke zwischen dem Einstieg in einen Vorverkauf und dem tatsächlichen Behalten des Ergebnisses, und genau diesen Teil lassen die meisten Token vollständig aus. Der Gründer, der den ersten Pepe Token entwickelt hat, hat diese Architektur entworfen. Ein Vorverkauf trägt nur dann etwas, wenn die schützende Technik vom ersten Tag an funktioniert.

Ein ehemaliger Binance Fachmann kam dazu, weil ein festes Angebot von 420 Billionen Token zusammen mit einem erwarteten Binance Listing die Struktur bildet, die einen Vorverkaufspreis in echte Positionen verwandelt. Diesen Vorverkauf stuft der Markt als sicher ein, weil SolidProof jede Zeile des Codes untersucht und abgenommen hat, bevor überhaupt der erste Token verkauft wurde. Bei 0,000000188 Dollar wächst unter diesem Vorverkauf eine Rechnung, die den Kontakt mit einem offenen Markt nicht übersteht.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen eine Bank, die Milliarden für einen bereits bekannten Zugang zahlt. Der Preis ist dort gesetzt, und jede Rechnung startet bereits weit oben. Die besten Einstiege eines Zyklus verschwinden in Tagen und nicht in Monaten, und auch freundliche Bitcoin News ändern nichts daran, dass dieser Vorverkauf die eigentliche Gelegenheit trägt. Jede Stufe bringt eine Preiserhöhung, und der Einstieg endet mit dem Listungstag. Genau durch Warten haben Millionen Anleger DOGE bei 0,002 Dollar, SHIB mit fünf Nullen und jeden Vorverkauf verpasst, der siebenstellige Wallets entstehen ließ. Dieses Fenster schließt sich auf dieselbe Weise, und wer auf der anderen Seite steht, erinnert sich später an einen Kurs mit sechs Nullen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News am 13. August 2026?

Goldman Sachs kauft NEOS Investments für bis zu 2,25 Milliarden Dollar samt drei Krypto Fonds. Bitcoin bleibt trotzdem bei rund 63.558 Dollar.

Welcher Coin hat bei schwachen Bitcoin News mehr Potenzial als BTC?

Pepeto, weil SolidProof Prüfung und Listing Weg eine Rechnung schaffen, für die Bitcoin bei fast 50 Prozent unter dem Höchststand mehrere Quartale braucht. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website.