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Fidelity hat bei der SEC beantragt, seinen Ethereum ETF ins Staking zu geben, unter normalen Bedingungen bis zu hundert Prozent des Fonds. Der FETH verwaltet nach Daten von SoSoValue rund 903 Millionen Dollar. ETH notiert am 13. August bei rund 1.895 Dollar, ein Plus von 0,42 Prozent. Offen bleibt, ob das reicht, um das Band zwischen 1.850 und 1.930 Dollar nach oben zu verlassen. Dieser Beitrag ordnet die Ethereum News ein und zeigt die Marken, die jetzt zählen. Und Sie lesen, welcher Einstieg auf diesen Ausbruch gar nicht erst wartet.

Ethereum News treffen auf einen ETH Kurs, der seit Wochen im selben Band hängt

Der Antrag würde institutionellem Kapital eine laufende Verzinsung im ETF ermöglichen, wie CoinGape berichtet. Am 12. August waren die Ethereum ETFs die einzige Kategorie mit Zuflüssen. Fortune wies den Kurs am Morgen bei 1.883,28 Dollar aus, 26,61 Dollar unter dem Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar, die amerikanischen Spot ETFs verwalten rund 13,7 Milliarden.

Auf der Blockchain zeichnen die Ethereum News ein anderes Bild als der Chart. Die Staking Quote erreichte am 12. August mit 34,4 Prozent einen Höchststand, über 40 Millionen ETH sind gebunden. Eine große Adresse zog am selben Tag ETH für 8,77 Millionen Dollar von den Börsen ab. Technisch liegt der Widerstand beim 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar, die Unterstützung bei 1.850 Dollar. Ein Tagesschluss über 1.900 Dollar bringt die 1.924 Dollar in Reichweite, ein Schluss darunter öffnet den Weg zu 1.800 Dollar.

Für diese Woche gilt eine Spanne von 1.850 bis 1.975 Dollar. Von 1.895 auf 1.924 Dollar sind das 1,5 Prozent, bis 2.000 Dollar rund 5,5. Analysten nennen 3.000 Dollar, doch dafür braucht es institutionelles Engagement in einer Größe, die bisher ausgeblieben ist. Bei 233 Milliarden Dollar kostet jede Bewegung enorm viel frisches Kapital, und wer dieselbe Rechnung mit kleinerer Basis sucht, landet woanders.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar, ohne auf einen Ausbruch zu warten

Woanders heißt in diesem Fall ein Vorverkauf, den die Ethereum News nicht bewegen müssen. Er braucht keinen Ausbruch über 1.924 Dollar und keine Entscheidung der Notenbank. Er braucht nur, dass die Struktur unter dem Preis von Anfang an stimmt.

In einen einzigen Vorverkauf sind mehr als 10,38 Millionen Dollar geflossen, ohne Schlagzeile, ohne Börsenkerze und ohne einen Konjunkturwert, der in seine Richtung gezeigt hätte. Dieser Einstieg heißt Pepeto, und der Mitgründer des ursprünglichen Pepe führt das Entwicklerteam an. Ein Binance Listing steht bevor, das jede frühe Adresse auf die andere Seite der Börsenbewertung stellt. Was so viel Geld in einen Token fließen lässt, der nie an einer öffentlichen Börse gehandelt wurde, ist kein Hype.

Es ist die Tatsache, dass jeder Handel auf Pepeto null Gebühren kostet, weil die Cross Chain Tauschplattform die Spanne entfernt, die sonst kleinere Einstiege auffrisst, sodass der volle Dollarbetrag auf der anderen Seite ankommt. Diese Ersparnis zählt, weil die Cross Chain Brücke das unversehrte Kapital anschließend über alle Netzwerke handelbar hält, statt es auf einer einzigen Kette einzusperren. Die Risikobewertung von PepetoAI schließt den Kreis, indem sie jede Position prüft, bevor die Adresse sich festlegt. Nehmen Sie eine dieser Ebenen weg, und der Vorverkauf füllt sich nicht in diesem Tempo.

SolidProof hat den vollständigen Code vor dem Start des Verkaufs durchleuchtet und freigegeben, weshalb der Vorverkauf als sicher gilt. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, solange das Fenster des Vorverkaufs offen bleibt. Dieser Einstieg wandelt sich in dem Moment, in dem das Binance Listing das Orderbuch öffnet.

Fazit

Die Ethereum News haben ihren Platz verdient, doch die Geschichte in sechs Monaten handelt nicht von ETH auf dem Weg von 1.895 auf 2.000 Dollar. Sie handelt von den Adressen, die Pepeto zum Vorverkaufspreis fanden und bis zur Notierung hielten, während alle anderen auf ETF Zahlen starrten. Pepe startete bei Bruchteilen eines Cents und erreichte eine Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar. Dogecoin machte aus 0,007 Dollar 0,74 Dollar, und darüber sprachen nur die, die eingestiegen waren. Der Vorverkauf ist genau jetzt offen. Morgen ist er einen Tag näher an der Geschichte, die alle anderen erzählen, und dann bleibt nur noch der Börsenpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was treibt die Ethereum News am 13. August 2026?

Die Ethereum News drehen sich um den Antrag von Fidelity, bis zu hundert Prozent seines 903 Millionen Dollar schweren ETH ETF ins Staking zu geben.

Wie hängt Pepeto damit zusammen?

Pepeto bietet einen Vorverkaufspreis, der unabhängig vom ETH Kurs bleibt, geprüft von SolidProof und vor einem erwarteten Binance Listing. Nachlesen können Sie das auf der offiziellen Pepeto-Website.